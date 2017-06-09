На счета интинских шахтеров зачисляется зарплата

По поручению главы Коми Сергея Гапликова правительство региона направило 30 миллионов рублей на погашение части долгов компании по выплате заработной платы работникам предприятия «Интауголь».

Информация о зачислении средств шахтерам стала поступать в четверг в 16 часов непосредственно во время встречи руководителя администрации главы республики Михаила Порядина с представителями трудового коллектива «Интаугля». Встреча стала основным мероприятием в программе его рабочей поездки в Приполярье.

Михаил Порядин выехал в Инту по поручению главы региона для контроля на месте реализации мероприятий по стабилизации работы предприятия.

В ходе встречи руководитель администрации главы подробно рассказал работникам шахты о работе по сохранению предприятия, которая проводится под личным контролем Сергея Гапликова.

Ситуация, в которой сегодня оказалась шахта, складывалась годами. Чтобы жить и развиваться, шахта должна добывать не менее 2,5 миллиона тонн угля в год. Сегодня уровень добычи составляет 1,4 миллиона тонн, и этим объясняется нестабильное состояние предприятия.

Положение дел в «Интаугле» предполагается рассмотреть на заседании Совета безопасности России в рамках обсуждения вопроса о социальной ответственности крупного бизнеса совместно с государством за возрождение и модернизацию наиболее ослабленных предприятий угольной отрасли. Решение, принятое на высшем государственном уровне, может обеспечить для компании «Интауголь» привлечение ответственного и состоятельного инвестора, который поможет стабилизировать ситуацию на шахте, провести модернизацию производства и организовать стабильную работу градообразующего предприятия.

Одновременно по поручению главы правительство региона ведет переговоры по заключению договоров с потребителями интинского угля, а также с транспортными компаниями для обеспечения ритмичной отгрузки имеющейся в наличии продукции.

Не менее значимый комплекс задач приходится решать руководству предприятия. «Интауглю» необходимо сформировать очень четкий план действий по модернизации производства, которая начнется сразу с приходом инвестора, и одновременно обеспечить работоспособность всех систем жизнеобеспечения предприятия, сократив при этом все неэффективные расходы. Подробнее об этом направлении горнякам рассказал исполнительный директор АО «Интауголь» Александр Ковалев. Он также ответил на вопросы шахтеров о ближайших производственных планах и напомнил об уже имеющейся договоренности с руководством Сбербанка о предоставлении шахтерам определенных льгот и рассрочек по внесению кредитных платежей.

Свою помощь в сложившейся ситуации семьям шахтеров предложила руководитель администрации города Лариса Титовец. Городские власти готовы предложить детям из шахтерских семей неограниченное количество мест в детских летних лагерях с дневным пребыванием и совместно с региональными структурами изыскать возможности для организации их отдыха за пределами республики. Лариса Титовец сообщила, что уже сегодня семьям шахтеров предоставляется отсрочка по внесению платы за пребывание детей в дошкольных учреждениях. Руководство города готово подключиться к переговорам о реструктуризации задолженности по коммунальным платежам и оказать любую другую помощь в рамках своих полномочий.

Михаил Порядин напомнил, что важная роль в оздоровлении предприятия отведена коллективу шахты. Задача горняков – четко и профессионально выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке новой лавы. А сделать это можно только в условиях ритмичной работы коллектива, без сбоев, отказов от работы и других дестабилизирующих проявлений.

По его словам, все усилия, которые предпринимают сегодня руководство шахты, правительство региона и лично глава республики, обращаясь для решения проблем «Интаугля» на уровень высшего руководства страны, не имеют смысла без поддержки коллектива, без слаженной работы всех участков и структурных подразделений предприятия.

Участниками встречи, которая продолжалась около полутора часов, стали более 80 работников самых разных участков и подразделений АО «Интауголь». Михаил Порядин вместе с руководителем шахты и администрации города представили горнякам исчерпывающую информацию о текущем положении дел, усилиях руководства региона по сохранению и оздоровлению предприятия, производственных планах и мерах поддержки шахтерским семьям, которые могут быть оказаны.

Пресс-служба главы Коми

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