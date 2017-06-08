Глава Коми Сергей Гапликов находится с рабочей поездкой в Койгородском районе

Программа визита началась с посещения села Грива, где руководитель региона ознакомился с развитием сельского хозяйства в Койгородском районе на примере работы агропредприятия ООО «Койгородок».



ООО «Койгородок» является единственной в районе сельхозорганизацией, которая занимается производством молочной продукции, мяса и картофеля. Как сообщил директор предприятия Михаил Турубанов, в хозяйстве занято более 80 человек. Среднемесячная заработная плата составляет порядка 20 тысяч рублей. Ежегодно организация производит более 1250 тонн молока, 90 тонн мяса, 120 тонн картофеля. Выручка от реализации продукции за 2016 год составила 47 миллионов руб. На долю организации приходится около 40 процентов от общего объема продукции, производимой всеми сельхозтоваропроизводителями района. Поставка сельхозпродукции осуществляется в бюджетные учреждения района, организации торговли Койгородского, Сысольского, Сыктывдинского районов и города Сыктывкара.

Предприятие содержит около 840 голов крупного рогатого скота, в том числе 327 коров. Основная задача на ближайшую перспективу — реконструировать животноводческие помещения, модернизировать производство и обновить кормозаготовительную технику.

В 2013 году предприятие приступило к реализации проекта «Реконструкция животноводческих помещений ООО «Койгородок», предполагающего строительство новой фермы в селе Койгородок и реконструкцию животноводческих помещений в селе Грива. На реализацию данного проекта представлена государственная поддержка в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми».

В прошлом году завершен первый этап реализации проекта, предусматривающий реконструкцию коровника на 200 голов с молочным блоком. Объем государственной поддержки ООО «Койгородок» из федерального и регионального бюджетов в 2016 году составил 35,4 миллиона рублей.

В 2017 году запланирована реконструкция два животноводческих помещений в селе Грива. В рамках реализации второго этапа проекта предприятие подало заявку в Минсельхоз Республики Коми на участие в конкурсном отборе проектов по строительству (реконструкции) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота. Кроме того, актуальным для организации остается вопрос по обновлению кормозаготовительной техники. Общая стоимость техники составляет порядка 5,7 миллиона рублей.

Сергей Гапликов поручил Минсельхозу региона держать на постоянном контроле процесс модернизации сельхозпредприятия:

— Необходимо организовать работу таким образом, чтобы выделяемые в рамках государственной поддержки средства были реализованы максимально эффективно, и предприятию-получателю не пришлось их возвращать в случае нарушения сроков и других условий предоставления такой помощи.