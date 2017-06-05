«Рыбьи ясли» модернизируют

В Сосногорске запущен первый этап реконструкции и модернизации рыбопитомника круглогодичного цикла. В конце минувшей недели на предприятии побывал министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев.

Рыбопитомник компании «БиоРесурс» на базе Сосногорской ТЭЦ работает уже много лет, благодаря его деятельности происходит регулярное зарыбление наших рек мальками сига и хариуса, которых воздушным транспортом везут в разные районы республики. Но пока выращиваемых здесь мальков недостаточно, чтобы полностью обеспечить потребности региона в рыбной молоди, цеха нуждаются в обновлении.

Прошедшей зимой Анатолий Князев заявил о том, что сосногорский рыбопитомник будут реконструировать и модернизировать. В ходе недавней рабочей поездки он снова посетил это предприятие, где уже запущен первый этап его возрождения – производственных мощностей по выращиванию молоди. Следующий этап – обновление цехов по выращиванию товарной рыбы.

– Думаю, что уже в июне мы начнем разрабатывать проектно-сметную документацию. Сейчас нужно посчитать, сколько денег необходимо, чтобы поменять все старое оборудование на новое. Проект заработает, молодь востребована не только среди нефтяников и газовиков, но и среди фермеров, которые ведут производство по выращиванию рыбы в открытых водоемах. Раньше Республика Коми давала более 400 тонн рыбы, сегодня – в пределах 90 тонн, необходимо наращивать объемы, – приводит слова Анатолия Князева пресс-служба министерства.

После обновления питомник сможет производить до 5,5 миллиона штук молоди сига в год для зарыбления рек. Кроме того, уже в ноябре 2017 года можно будет заложить на инкубацию 350 тысяч икринок форели, чтобы в мае-июне 2018-го получить порядка 250 тысяч штук молоди этой рыбы весом в 100-150 граммов.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru