К лесным пожарам – без прохладцы

О готовности к предупреждению и тушению природных пожаров на территории Коми шла речь на заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, состоявшемся в пятницу под председательством зампреда правительства региона Константина Лазарева.

По итогам совещания стало ясно, что, с одной стороны, холодное начало лета в Коми позволило лучше подготовиться к пожароопасному периоду. Но, с другой стороны, представители ряда муниципалитетов продемонстрировали прохладное отношение к горячей проблеме, надеясь на то, что погода поможет избежать чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.

Эти надежды развеял первый докладчик – начальник Коми ЦГМС Олег Козел. Он сообщил, что со среды в регионе ожидается резкое потепление, пожароопасный сезон начнется, хоть и несколько позже, чем обычно. По прогнозу ЦГМС, во второй половине июня в лесах ожидается средний класс пожарной опасности. В июле температура воздуха и вовсе будет выше нормы, поэтому почти весь месяц прогнозируются четвертый и пятый классы пожарной опасности.

Заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Сергей Шевелев сообщил, что ко 2 июня лесных пожаров в регионе не зафиксировано, хотя за аналогичный период прошлого года в лесах республики произошло 65 пожаров. Как отметил Сергей Шевелев, по оценке комиссии Рослесхоза, Коми – единственный регион Северо-Запада, который готов к тушению лесных пожаров. Директор ГАУ РК «Коми лесопожарный центр» Александр Емельяненко заверил участников заседания, что и возглавляемое им учреждение завершило все подготовительные мероприятия, сотрудники готовы приступить к тушению пожаров в любой момент.

Заместитель начальника республиканского управления МЧС России Константин Сухарев был менее оптимистичен. Он подчеркнул, что, несмотря на трагические последствия в других регионах России, где огнем были уничтожены сотни жилых домов, в Коми не в полном объеме устранены нарушения требований пожарной безопасности во многих населенных пунктах, которые граничат с лесами. В некоторых районах низкая готовность к пожароопасному периоду наблюдается из года в год – вне зависимости от капризов погоды.

Выслушав отчеты представителей проблемных муниципалитетов, Константин Лазарев отметил, что работа по подготовке к периоду лесных пожаров ведется на недостаточном уровне. Он рекомендовал муниципалам пересмотреть свое отношение к проблеме, чтобы избежать неблагоприятных последствий, и пообещал вернуться к обсуждению этой темы в ближайшее время.

Обсуждалось на заседании и обеспечение безопасности населения на водных объектах в период купального сезона. По данным МЧС, пик гибели людей на водоемах Коми ежегодно приходится на относительно теплый июль, основная причина трагедий на воде – несоблюдение правил безопасности. Больше половины жертв погибли, купаясь в состоянии алкогольного опьянения. Особенно опасны для купальщиков необорудованные места отдыха у воды. Поэтому основной мерой профилактики гибели на воде должна стать организация мест массового отдыха.

В 2016 году в республике было оборудовано 52 места массового отдыха у воды в 13 муниципальных образованиях. Официального пляжа нет даже в таком крупном городе, как Ухта, – ответ за это держал мэр города Магомед Османов. Он сообщил, что на берегу реки есть место, где ухтинцы отдыхают в теплую погоду, но обустроить там пляж официально нельзя, поскольку акватория реки, по заключению экспертов, не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. В этом месте установлены знаки «Купание запрещено», организовано дежурство водолазов.

Людмила ВЛАСОВА