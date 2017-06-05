Евгений Пятковский: «Расстроились только те, кто ждал халявы»

Проект по выживанию в тайге с призовым фондом в сто миллионов рублей оказался фальшивкой

Новосибирский программист Евгений Пятковский известен тем, что разработал приложение «Антиколлектор» и открыл первый в России детский сад для взрослых. В этом году он запустил новый проект Game2:Winter с призовым фондом в сто миллионов рублей. По сценарию шоу тридцать смельчаков должны были быть привезены в тайгу в Томской области и оставлены там выживать в течение года. Отбор шел через интернет-голосование на сайте шоу. Одним из участников был и интинец Александр Головко, прошедший в финал. Но на финальной стадии отбора автор проекта записал видеообращение, в котором назвал его социальным экспериментом и фейком. В интервью «Республике» он рассказал, зачем провел этот эксперимент и не считает ли его злой шуткой.

– Насколько успешно функционируют проекты «Антиколлектор» и детсад для взрослых?

– Очень успешно. По России уже двадцать таких детских садов. Нам есть чем гордиться, потому что франшизу на этот проект мы продали даже в Канаду. Рассчитываем активно заходить на рынок Северной Америки, там в ближайшее время откроется еще штук десять таких детсадов.

– Этот детский сад – своего рода психологическая разгрузка для взрослых?

– По сути да, как правило, люди приходят на один день. Они играют, рисуют, лепят, собирают пазлы. Днем у них тихий час, вечером едят запеканку, то есть окунаются в детство. Причем для Канады нам нужно адаптировать проект к их рынку. Ту же запеканку или борщ там никто не ест, более того, если у нас интересны одни игры, то у них совсем другие.

– Многие поверили в Game2:Winter, потому что знали о тех успешных проектах. Не боитесь, что доверие будет подорвано?

– Абсолютно не боюсь. Знаете, когда вышел «Антиколлектор», мне, наверное, штук пятьсот или шестьсот звонков за первую неделю с угрозами поступило. Угрожали, обещали убить, поджечь и так далее. Я создал его за полтора года до того, как приняли закон о коллекторах, а к тому времени они уже реально стали убивать людей. Всегда в любом проекте, удавшийся он или нет, было и будет два мнения: одно хорошее, другое плохое. Те люди, которые секут фишку, либо промолчат, либо напишут хорошее, а те, кому нужен негатив, найдут его всегда. Месяца два назад даже кто-то написал заявление в полицию о том, что я собираюсь кого-то убивать на проекте. Ненормальных-то хватает.

– Вы сказали, что в Game2:Winter ничего не вложили, а, например, команда администраторов в группе проекта «ВКонтакте» с десятью тысячами подписчиков – это добровольцы, которые полгода просто за идею работали?

– Да, совершенно верно.

– В видеообращении вы также сказали, что отныне хотите бесплатно помогать людям делать рекламу, а весь проект был маркетинговым исследованием. Можете рассказать о результатах исследования, что для себя выяснили и что будете рассказывать теперь на бизнес-тренингах?

– Мне не хотелось бы забегать вперед. О результатах я расскажу в следующем видеообращении, и это будет довольно весело и смешно. Конечно, я сделал выводы и буду об этом рассказывать. Иначе зачем это было затевать на полгода. Поймите, что если бы это было на пару дней, то это одно, а мы говорим о гораздо большем сроке. Естественно, все не случайно.

– Участник из Коми Александр Головко, который набрал много голосов и был героем нашей публикации «Выжить в сибирской тайге», узнав о том, что шоу не состоится, поблагодарил земляков за поддержку и в общем не сильно расстроился. Это правильная реакция?

– А почему нет? За человека голосовали, его поддерживали. Что ж в этом плохого? Я подарил многим людям не только пиар. Многие познакомились, многие иностранцы выучили русский язык, некоторые переосмыслили жизнь. Есть даже пример, когда человек досрочно, за два месяца, закрыл ипотеку. Это разве плохо? Кто хотел что-то сделать, тот сделал, а кто просто ждал халявы и не получил, тот расстроился.

– Тем не менее многие почувствовали себя обманутыми. Есть гневные отзывы. Вы не считаете, что эксперимент был достаточно жестокой, злой шуткой?

– Я бы не сказал. Вот представьте, что приходите на открытие какого-нибудь торгового центра и там говорят, что один из покупателей получит автомобиль. Кто-то сразу подумает: «Ну получу и получу». Другой будет верить, что именно он получит, третий решит, что авто достанется родственникам директора магазина. Так вот, тут все зависит от того, как к этому относиться. Конечно, сильно расстроится тот, кто больше всех хочет. Слово «халява» на всех языках «халява». Если человек именно на нее настроен, то у него в жизни никогда ничего не получится. Нормальный человек понимает, что от любого проекта и идеи он должен получить какой-то профит (выгоду), а какой – он уже решает сам. Если же решают за него, то он точно не получит ничего и ни за что. Это абсолютно нормально.

– Получается, что вы подарили некую мечту многим людям. Вы вообще мечтатель?

– Сложно сказать. В чем-то мечтатель, в чем-то реалист. В том, чтобы сделать человечество лучше, конечно, я мечтатель, но в том, как это получается, реалист.

– Что можете посоветовать тем, кто мечтает воплотить в жизнь какие-то бизнес-идеи?

– Все очень просто. Любой проект можно осуществить, а можно не осуществить. Тут все зависит от того, как к этому подойти. Фейк или не фейк – кого это интересует? Если искренне хочешь что-то осуществить, то действуй, и вся Вселенная тебе поможет. Ждать какого-то дядю, который сделает что-то за тебя, не стоит. Звони в банки, пиши письма, рассылай спам, да что угодно, и у тебя все получится. У меня ведь получилось с «Антиколлектором» и «Детсадом для взрослых», а чем я лучше остальных?

– Проект вызвал действительно немалый ажиотаж. Вы не выходили с идеей на большие телеканалы? Хотели бы выступить в качестве продюсера такого шоу?

– Нет, вы поймите, что они сами на меня выходили. Большие каналы, в том числе НТВ и ТНТ, выходили на меня. Я просто по большому счету им грамотно отказывал, говорил одним, что уже заключил соглашение с другими, и наоборот. По сути просто делал так, чтобы оба канала отказались. Это изначально был социальный эксперимент, я знал об этом и вел такую стратегию. У нас и звезды хотели многие быть лицами шоу, всем отказывали либо переносили сроки.

– На странице «ВКонтакте» вы публикуете части из своей книги. О чем она? Вы всю в соцсети опубликуете?

– Нет, целиком в соцсети опубликовывать не буду. Закончу работу над ней и выложу на краудфандинговую платформу Boomstarter (привлечение финансирования заинтересованных в проекте людей со всего мира – авт.), и там, собственно, у всех будет возможность проплатить публикацию. Это антиутопия о том, что будет с Россией без Путина, о том, что тогда произойдет в мире. В центре сюжета главная героиня, которая на своем горбу все испытает. Рабочее название книги «Патриотка, или Убить Меркель».

– Глобально что в планах? Хотите помогать людям бесплатно, записывая видеообращения?

– Это не то что я хочу глобально, а скорее это просто желание помочь. То, что я разрабатываю, – это огромный проект. Думаю, до конца года он хорошо выстрелит. Пока у него даже нет рабочего названия, но, грубо говоря, вы сможете лечиться через специальное приложение, установив его на смартфон или планшет. Вы указываете симптомы, и вам ставят диагноз, назначают лечение, прописывают лекарства. Это доктор-онлайн. Мы уже разработали искусственный интеллект и наполняем его знаниями. Делаем это, естественно, совместно с медиками.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com