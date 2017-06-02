Зеленый свет «Зеленому марафону»

Сыктывкарцы впервые присоединились к спортивной акции Сбербанка

В минувшее воскресенье в Сыктывкаре, как и по всей стране, состоялся всероссийский национальный спортивный праздник «Зеленый марафон», организатором которого выступает Сбербанк. Основной стартовой площадкой стала Стефановская площадь, где в спортивных и социальных акциях участвовало около тысячи человек. Праздник в столице Коми прошел под девизом «Спорт для всех!».

Регистрация участников забега на Стефановской площади шла с раннего утра. Пасмурная погода не пугала спортсменов и любителей. Людей привлекали бодрая музыка и различные мероприятия-спутники. Для участников и гостей праздника подготовили множество тематических площадок вроде мастер-класса по йоге и мобильного скалодрома.

Особый интерес вызывали площадки, где любой желающий мог попробовать силы в кроссфите и сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне». Детей развлекали игрой в гигантские шашки, раскрашиванием гипсовых фигурок и возможностью посетить контактный зоопарк, где можно было утопить руки в мягкой шерсти собак разных пород. Особый восторг тут вызывала среднеазиатская овчарка Афина, ее буквально обступала детвора, желая сфотографироваться и погладить. Названная в честь древнегреческой богини войны, овчарка была настроена отнюдь не воинственно.

– Это наша российская порода, наша гордость. Это типичный представитель породы по психике и поведению: она охраняет территорию в своем доме и спокойно ведет себя вне дома, в обществе, – сказала хозяйка контактного зоопарка Татьяна Колмакова.

На сцене выступали творческие и спортивные коллективы города. Среди них были и воспитанники именитых спортсменов: многократного чемпиона мира, старшего тренера сборной России по тхэквондо ГТФ Анатолия Чиканчи и трехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Юлии Чепаловой. Они тоже участвовали в мероприятии в качестве специальных гостей. Кроме того, шли викторины с каверзными вопросами и возможностью выиграть ценные призы за правильные ответы на них. В основном это были вопросы на спортивную тематику. Например, зрителей просили угадывать мелодии гимнов тех или иных футбольных клубов.

К спортивной инициативе Сбербанка присоединились и активисты регионального отделения Всероссийского общества инвалидов. До основного забега состоялся заезд на колясках людей с ограниченными возможностями. В числе участников тут можно было увидеть лидеров паралимпийского спорта Коми, включая известных на всю страну спортсменок: обладательницу бронзы на чемпионате России по пауэрлифтингу Галину Маринцеву и двукратную паралимпийскую чемпионку Ванкувера-2010 Марию Иовлеву. В упорной борьбе на финише победу в итоге одержала Галина Маринцева, а среди мужчин первенствовал Денис Оскузьян.

Главным событием праздника стал забег на 4,2 километра, в котором участвовало порядка 600 человек. Стартовали люди разного возраста и уровня подготовки, в том числе семьи, команды предприятий и общественных организаций. Управляющий Коми отделением Сбербанка Андрей Пушкарев с коллегами также с удовольствием вышел на дистанцию. Интригой стало противостояние профессионального лыжника, члена юниорской сборной Коми Кирилла Боярова и многократного чемпиона Коми по легкой атлетике Максима Когута. Если на первом круге лыжник еще пытался бороться с легкоатлетом на равных, то со второго Максим Когут стал уходить в отрыв, заняв в итоге первое место.

– Предполагал, что Максим выиграет. Он как раз специализируется на таких дистанциях. На первом круге боролся, но потом потихоньку начали ноги забиваться, а он легко бежал. Я старался, но сильно не был готов, ведь у нас сейчас отдых после долгого сезона, – рассказал серебряный призер «Зеленого марафона» Кирилл Бояров.

Говоря о том, почему решил участвовать в «Зеленом марафоне», Кирилл сказал, что наткнулся на группу мероприятия «ВКонтакте» и просто стало интересно попробовать силы в чем-то новом.

– Погода не напугала, мы стартуем порой на лыжах в условиях куда более суровых. Поэтому мне такая погода привычна, можно даже сказать – жара, – отметил собеседник издания.

Среди женщин в спортивном забеге лидировала Ольга Ермилова. Призеры получили специальные призы от компании «Сбербанк страхование»: сертификаты на онлайн-оформление полиса по программе защиты дома на страхование квартиры или дачи на сумму до двух миллионов рублей. Медали, сертификаты на посещение спортивных клубов.

В награждении победителей участвовали министр спорта республики Николай Бережной и мэр Сыктывкара Валерий Козлов. Градоначальник положительно оценил идею организации праздника, выразив благодарность за его проведение ПАО Сбербанк.

Под занавес мероприятия на площади прошла красивая социальная акция Сбербанка: в едином порыве участники забегов мастерили кормушки для птиц вместе с воспитанниками детских домов республики. Две кормушки символически установили на деревьях в парковой зоне площади, а остальные разместят на территории Кировского парка.

Акция во многих городах России прошла уже в шестой раз, но в столице Коми состоялась впервые. В этом году участниками акции стали 54 города России, Белоруссии и Казахстана. Управляющий Коми отделением Сбербанка Андрей Пушкарев остался доволен тем, как прошел дебютный «Зеленый марафон» в Сыктывкаре, и выразил надежду, что впредь этот праздник станет традиционным для жителей республики.

Ярослав СЕВРУК

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