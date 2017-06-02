Правительства Республики Коми и Курганской области заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

Подписи в документе поставили глава Республики Коми Сергей Гапликов и губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Церемония подписания состоялась на площадке XXI Петербургского международного экономического форума.



— Республика Коми и Курганская область — давние партнёры. Сегодня мы, по сути, дополнили спектр договорённостей, которые действовали в рамках соглашения о сотрудничестве между нашими регионами. Мы заинтересованы в движении вперёд и расширении сотрудничества, в том числе по обмену опытом в самых разных сферах деятельности: будь то социальное направление, экология или законотворчество. Нам есть чему поучиться друг у друга, и мы настроены на продуктивные отношения, — отметил Сергей Гапликов.

— Этот договор подписан нами в рамках расширения географии сотрудничества с российскими регионами. Такие двухсторонние документы, несомненно, пойдут на пользу, позволят активней взаимодействовать субъектам предпринимательства и Курганской области, и Республики Коми, что в конечном итоге должно дать положительный экономический эффект, — прокомментировал Алексей Кокорин.

Соглашение направлено на установление и расширение взаимовыгодных связей между Республикой Коми и Курганской областью в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах, а также определяет принципы, направления и формы сотрудничества.

В частности, стороны договорились оказывать содействие друг другу в подготовке научных кадров, а также в подготовке и повышении квалификации специалистов в сфере инновационного менеджмента; развивать сотрудничество в сфере природопользования и охраны окружающей среды, решать совместными усилиями задачи, связанные с улучшением экологической обстановки на территориях Республики Коми и Курганской области; в пределах своей компетенции способствовать участию организаций Республики Коми и Курганской области на конкурентной основе в реализации федеральных и региональных программ, реализуемых на территориях Республики Коми и Курганской области; осуществлять информационный обмен по вопросам социальной защиты и социального обслуживания населения, создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями, оказания бесплатной юридической помощи гражданам, а также информационный обмен опытом работы по созданию и развитию региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Срок действия настоящего соглашения — пять лет с возможностью дальнейшей пролонгации.