По поручению главы Коми правительство региона выделит на стабилизацию работы АО «Интауголь» 30 миллионов рублей

Средства будут направлены на погашение долгов по зарплате и другим социальным выплатам перед работниками предприятия за апрель 2017 года. Решение об этом было принято на состоявшейся 1 июня в правительстве региона рабочей встрече, в которой приняли участие руководство «Интаугля» и профсоюзные лидеры Инты.



Встречу по поручению Сергея Гапликова провела первый заместитель председателя правительства региона Лариса Максимова.

В обсуждении участвовали исполнительный директор АО «Интауголь» Александр Ковалев, председатель первичной организации «Росуглепроф» Анатолий Ли и председатель Интинской объединённой первичной организации Независимого профсоюза горняков России Денис Баженов.

Стороны обсудили вопросы стабилизации производственной деятельности предприятия, поиска стратегического инвестора для АО «Интауголь», взаимодействия с потребителями товарной продукции и ресурсоснабжающими организациями. В частности, как было отмечено на встрече, правительство Коми провело предварительные переговоры с потребителем продукции — ПАО «Т Плюс» — с целью обеспечения договорённостей об организации взаиморасчётов, позволяющих «Интауглю» функционировать.

По итогам участники рабочей встречи выразили мнение о необходимости продолжения диалога в целях стабилизации работы АО «Интауголь» в среднесрочной и долгосрочной перспективе.