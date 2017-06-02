Новый бассейн в Сосногорске заработает в декабре текущего года

Об этом заявил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев по итогам рабочей поездки в Сосногорский район.



Напомним, строительство данного объекта по решению главы Коми Сергея Гапликова включено в региональную госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта». Стоимость объекта — 130 миллионов рублей.

— В декабре 2017 года объект будет сдан, все работы ведутся планомерно. Сейчас стоит проблема загрузки бассейна. Необходимо подтягивать Ухту, тогда общими усилиями можно будет обеспечить полную загрузку спортивного объекта, иначе муниципалитету будет финансово тяжело содержать бассейн, — отметил Анатолий Князев.

По словам руководителя администрации муниципалитета Виктора Шомесова, прежде, чем взяться за проект, были просчитаны все риски, в том числе и финансовое содержание. Руководство района надеется, что коммерческая составляющая обеспечит содержание бассейна, с учетом того, что новый спортивный объект рассчитан не только на Сосногорск, но и на Ухту и Троицко-Печорский район, он будет востребован и заполнен.

Уже намечены планы по организации работы со спортсменами.

— Планируется организовать работу с детьми. Начать тренировочный процесс. Здесь будут организованы доступные занятия с детьми и соревнования. В тестовом режиме пройдут городские, республиканские соревнования и один из этапов российских соревнований на короткой воде, — пояснил советник главы Коми по спорту Андрей Полетаев.