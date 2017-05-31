В железнодорожных билетах появилась информация о вокзалах отправления и прибытия поезда

Для удобства пассажиров в электронные железнодорожные билеты стала вноситься информация о названии вокзалов отправления и прибытия поезда. Это происходит в случаях, когда наименование вокзала не совпадает с наименованием железнодорожной станции отправления или прибытия поезда.

Ранее в проездных документах указывались только названия станций. В то же время пассажиры ориентируются, в основном, по названиям вокзалов.

В результате произведенной модификации и доработки программного обеспечения сервиса продажи электронных билетов пассажир уже на стадии оформления билета получает возможность выбрать вокзал отправления и прибытия поезда.

В ближайшее время в проездных документах, оформляемых в билетных кассах и терминалах самообслуживания, также будут указываться названия вокзалов.

Нововведение имеет большое значение для городов, где расположено несколько железнодорожных вокзалов.

Так, например, в Ярославле одна из железнодорожных станций называется Ярославль, а вокзал на ней – Ярославль Московский. Большинство же ярославцев называют его Московский вокзал. Имели место случаи, когда пассажир, оформив электронный билет и прочитав в нем, что его поезд отправляется со станции Ярославль, приезжал на вокзал Ярославль-Главный станции с одноименным названием. В результате он опаздывал на свой поезд, отправляющийся с Московского вокзала.

текст ОАО «РЖД»