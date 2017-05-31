В Коми наметили планы на столетие региона

Чтобы отметить вековой юбилей Коми достойно, нужно объединить усилия активной общественности, бизнеса и муниципальных руководителей. Грядущий фронт работ обсудили на первом заседании организационного комитета по подготовке и празднованию 100-летия республики.

Напомним, в прошлом году регион с размахом отмечал 95-летие, и еще при подготовке к этому событию на уровне правительства Коми было заявлено, что празднование столетия должно быть не хуже, причем не только в плане различных развлекательных мероприятий. В качестве подарка к юбилею республику следует порадовать достижениями в различных сферах.

Перед началом заседания его участникам раздали распечатки Концепции празднования 100-летия Коми. Восьмистраничный документ включал в себя историческую справку, а также раздел, посвященный идеологии празднования, где говорилось, что вековой юбилей – это «точка роста» республики, «стимулирующая поступательное развитие и способствующая мобилизации всех видов ее ресурсов для дальнейшего формирования пространства, комфортного для проживания и развития человека».

В разделе «Цели и задачи» в свою очередь сообщалось, что юбилей должен поспособствовать реставрации и модернизации социальных, культурных, спортивных и производственных объектов, а также объектов здравоохранения. Далее приводились и конкретные задачи, например – обеспечение сельского населения качественной питьевой водой, а детей – местами в дошкольных учреждениях, рост числа ферм и ассортимента местной продукции, и даже увеличение числа туристов, приезжающих в Коми.

Развлекательно-просве-тительскую составляющую авторы концепции тоже не забыли, указав, что должна быть изготовлена сувенирная и печатная продукция, кино- и видеопродукция, организованы выставки, ярмарки, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия. Подчеркивалось, что все мероприятия и идеи должны быть направлены на донесение до населения ключевого сообщения: «Республика Коми – это ты!».

Председательствующий на заседании глава Коми Сергей Гапликов (он же является руководителем оргкомитета по празднованию) заявил, что главное, что нужно сделать, – провести «генеральную уборку» по всему региону, основательно приведя в порядок места грядущего празднования, социальную инфраструктуру, объекты культурно-исторического наследия, другие значимые места. При этом средства, выделяемые на юбилей, следует тратить по максимуму рационально, привлекать федеральные деньги и внебюджетные источники.

– И мы заложили для этого основу, объявив Год добрых дел, эту инициативу уже подхватили активные граждане. И дальше мы будем развивать это через такие направления, как «Народный бюджет», «Активный регион», – заявил Сергей Гапликов.

Директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры России Ольга Ярилова, принявшая участие в заседании, отметила хорошую работу правительства Коми в области культуры, в частности – в развитии сети библиотек, их компьютеризации. Отдельно минкульт республики получил комплимент за активное привлечение федеральных средств на модернизацию театров и домов культуры, а министр Сергей Емельянов лично – за активное продвижение туризма.

– Но все это не значит, что можно расслабиться и ничего не делать. Мы оперативно должны подготовить проект плана празднования и внести его на рассмотрение правительства страны. В июле мы с вами начинаем работать над очередной бюджетной трехлеткой, и, конечно, якорные мероприятия, которые нужны сегодня республике, должны войти в проект бюджета на соответствующий период, – напомнила Ольга Ярилова. – Мы же гарантируем поддержку и по согласованию плана, и по всем вопросам, которые будут возникать.

Заместитель председателя правительства – министр образования Коми Наталья Михальченкова презентовала существующий план празднования. Без особой конкретики, впрочем, перечислив лишь количество проектов того или иного рода – 58 мероприятий в части строительства, художественно-монументального оформления, ремонта и благо-устройства, шесть – изготовление сувенирной и видеопродукции, 20 – спортивные, культурные и этнокультурные мероприятия и т.д.

Сергей Емельянов, чье ведомство является координатором по исполнению мероприятий, приуроченных к юбилею, доложил, что кое-что уже в процессе, например, строятся школа в Сыктывкаре по улице Петрозаводской, МФЦ в Кослане, ФОК с бассейном в Сосногорске, спортплощадка в Сторожевске. Начаты ремонтные работы в ряде культурных и образовательных учреждений, где-то разрабатывается проектно-сметная документация.

Проректор по инновационной и проектной деятельности академии госслужбы Юлия Манаенкова рассказала о еще одном предъюбилейном проекте – создании социального кластера «РО100К» для ресурсного обеспечения празднования.

Больше всего конкретики, пожалуй, было в выступлении депутата Госсовета Коми, генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александра Гайворонского, перечислившего ряд проектов во имя благо-устройства Ухты, которые газовики намерены реализовать в ближайшее время. Впрочем, часть перечисленного делается не только по случаю столетия Коми в 2021 году, но и по поводу юбилея этого предприятия, которое будут праздновать в августе-сентябре этого года. Заодно Александр Гайворонский скопом покритиковал всех нынешних и бывших мэров города, директоров городского Дома культуры, включая нынешнего министра Сергея Емельянова, за пассивность в решении вопроса ремонта этого учреждения.

Особо депутат-промышленник остановился на проекте благо-устройства Набережной газовиков в Ухте. К юбилею Коми эту двухкилометровую улицу можно превратить в городскую достопримечательность с зоной для отдыха и прогулок, малыми скульптурными формами, озеленением. Александр Гайворонский сообщил, что сейчас готовится обращение к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру о поддержке этого проекта.

Сергей Гапликов в свою очередь призвал другие предприятия последовать примеру газовиков и сделать что-то полезное для республики. В подготовке к празднованию могут и должны принять участие все неравнодушные жители региона, а муниципальным властям следует поддерживать хорошие инициативы. Идеи по этому поводу стоит высказать в ближайшее время, поскольку к осени план празднований должен быть окончательно готов и сдан в федеральный оргкомитет.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru