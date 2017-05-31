Русские компании хотят отучить от иностранных названий

Группа депутатов Госдумы России предлагает ввести налог за использование компаниями, зарегистрированными в стране, наименований и знаков на иностранном языке или латинским алфавитом. Авторы документа утверждают, что пренебрежение родным языком создает ложные предпосылки для восприятия такой продукции как иностранной. У граждан страны еще с петровской поры сложилось представление, что импортные товары качественнее отечественных, чем и пользуются бизнесмены. Стоит ли любовь к «великому и могучему» языку прививать рублем – при помощи нового фискального сбора?

Ирида Манакова, студентка из Воркуты:

– Сохранение родного языка – это, несомненно, важная часть патриотического воспитания народа, но наказывать рублем, я считаю, глупо. Ибо мера наказания порождает озлобленность. По мне так лучше ввести систему поощрения за использование того самого «могучего» языка с уничтожением во фразах заимствованных слов.

Павел Балин, начальник планово-экономического отдела администрации Сыктывкара:

– Считаю, что оценка влияния данной законодательной инициативы до конца не произведена. Она похожа на проект налога на бездетность, недавно обсуждаемого в СМИ. Введение такого налога в перспективе не принесет в бюджет значительных дополнительных доходов, но негативно скажется на условиях ведения бизнеса в России для филиалов иностранных компаний, приведет к рискам переименования брендов отдельных товаров и в целом нарушению принципа равенства товаропроизводителей на отечественных рынках.

Александр Шаховцев, муниципальный служащий из Ухты:

– Бред какой-то. Что, больше думать не о чем? Давайте назовем все сельскохозяйственные предприятия «Красная зорька», «Заветы Ильича», «Красный лапоть», все заводы назовем «Веселый пролетарий», «Ударный труд». Конечно, однообразно, но зато по-русски без примеси иностранщины. Всех членов международных организаций заставим выучить русский язык, чтобы понимали название своей организации на кириллице. Зачем брать за иностранные названия деньги, лучше уж сразу разогнать, а то мало ли что. Большая часть разговорного русского языка изобилует заимствованными словами из других языковых групп. Давайте штрафовать за слова: интернет, смартфон, мерседес, гаджет, менеджер и т.д. Так мы быстро заполним казну до профицита.

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– Лично я считаю, что это глупо, тем более запрещать латынь. Популярность в мире русского языка неоспорима. Да и «надурить» нас иностранными буквами уже вряд ли кому получится. Даже если я буду продавать шишки еловые и на них напишу на иностранных языках, то наши законы обязывают писать и на русском языке. Все ценники на русском языке. Любой прочитает и поймет, прежде чем купить. Что-то не то в этом налоговом предложении.

Андрей Аксёнов, житель Сыктывкара:

– Просто и коротко, а потом введем налог на школьников и студентов за то, что те пользуются латиницей при получении знаний в области математики, геометрии и т.д. На русском говорят миллионы, на английском сотни миллионов. Так поэтому наши бизнесмены и используют английский и латиницу в наименовании своих брендов, чтобы узнаваемыми были не только внутри России, но чтобы и попасть на внешний рынок.

Николай Белых, пенсионер из Сосногорска:

– Надо вводить. Чтобы меньше было использование иностранщины. Пример: автомобиль УАЗ PATRIOT – тут нарушен весь принцип патриотизма.

Николай Онищик, глава сельского поселения «Ёдва»:

– Всякую идею можно довести до абсурда. Какая разница, какими буквами будет написано название компании? Главное, чтобы эта компания производила качественный и доступный по цене товар. Доходы не позволяют покупать качественный товар. Покупательская способность народа за год упала на 14,2 процента, а это стагнация и потери в промышленности. Реальная инфляция намного выше официальной, даже за первый квартал 2017 года. Цены намного опережают реальные доходы населения, и это напрямую сказывается на покупательской способности народа.

Юрий Вавилов, общественник из Инты:

– А потом будем смеяться над коверканием «великого и могучего» на вывесках и витринах. Лучше на НКО РПЦ налог пусть введут. На пару лет хватит.

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