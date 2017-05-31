Ледовая дискотека в подарок от «Ростелекома»

27 мая в канун «Международного дня защиты детей» Коми филиал ПАО «Ростелеком» подарил своему подшефному детскому дому №3 в Сыктывкаре «Ледовую дискотеку». Этот праздник для детей вместе с «Ростелекомом» организовали радиостанция «Европа плюс Коми» и Ледовый дворец «Северная Олимпия».

Вместе с ди-джеем радиостанции Романом Щурыгиным, ребята в течение часа катались на коньках, участвовали в разных играх и веселых розыгрышах призов от «Ростелекома».

«Уже много лет связисты шефствуют над детским домом, — рассказывает директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев, — И, встречаясь с детьми, с воспитателям, каждый раз убеждаешься в том, что это не обычный детский дом, а настоящая дружная семья. Просто она очень большая. На катке это было особенно видно. Дети заботились друг о друге. Те, кто умели кататься учили других, старшие помогали младшим. Никто никого не одергивал, никто ни на кого не кричал и не обижал».

«Это был чудесный праздник, — отметила директор детского дома Зоя Вахнина, — Ребята вернулись такие радостные и возбужденные. Для большинства из них это был всего лишь второй выход на лед. Спасибо нашим друзьям из Ростелекома. Для наших ребят этих впечатлений хватит надолго!».

фото и текст ПАО «Ростелеком»