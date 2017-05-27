Почетных граждан стало больше

В минувший четверг столичные депутаты приняли решение присвоить звание почетного гражданина Сыктывкара главному врачу Республиканского госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий Борису Захарову и посмертно – народному артисту Коми, заслуженному артисту России Алексею Моисеенко.

Всего в адрес депутатского совета поступило четыре пакета документов на присвоение звания «Почетный гражданин Сыктывкара». Помимо Бориса Захарова и Алексея Моисеенко в списках кандидатов были заслуженная артистка страны Альфия Коротаева и художник-иллюстратор, заслуженный работник республики Геннадий Шарипков.

Как пояснила председатель совета Анна Дю, в соответствии с положением о присвоении этого звания депутаты могут выбрать не более двух кандидатов. Все четыре пакета представленных документов соответствовали обязательному перечню, установленному положением, поэтому было решено вынести на голосование всех четырех кандидатов.

В результате рейтингового голосования за Бориса Захарова отдали свои голоса 18 из 23 депутатов, за Алексея Моисеенко – 19. За Альфию Коротаеву проголосовал один человек, против – 13, воздержались – восемь. За Геннадия Шарипкова подняли руки восемь депутатов, против – 10, четверо воздержались.

Галина ГАЕВА