Новации к президентским выборам

Смягчение требований и упрощение ряда процедур позволят повысить явку избирателей

24 мая в третьем чтении Госдума приняла изменения в законы «О выборах Президента Российской Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан РФ». До начала июня поправки должны вступить в силу, поскольку с 11 июня начинается процедура назначения региональных выборов. О новеллах в выборном законодательстве, напрямую связанных с предстоящими в следующем году президентскими выборами, рассказал на пресс-конференции председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев.

Голосование по месту нахождения

Выборы президента страны назначены на 18 марта 2018 года. Перенос дня голосования с сентября на март позволит значительно повысить явку. Кроме того, большей активности граждан будет способствовать ряд существенных изменений, внесенных в закон об основных гарантиях избирательных прав.

Первое, с чего начал экскурс по изменениям в законодательстве председатель республиканского избиркома, – появление нового основания для включения в избирательные списки гражданина по месту его нахождения.

Многие россияне, имеющие регистрацию на одной территории, де-факто проживают совсем в другом регионе. Например, зарегистрированные на севере Коми люди выезжают в центральные и южные районы России и живут там длительное время, оставляя при этом регистрацию в республике. Делается это для того, чтобы сохранить за собой полагающиеся северянам льготы и право на получение сертификата на переселение из районов Крайнего Севера. В итоге число жителей равняется числу избирателей, зарегистрированных на нашей территории, а так быть не должно.

– Что происходило на выборах до внедрения института голосования по месту нахождения? Для того чтобы принять участие в федеральных выборах, избирателю с пропиской в Печоре, проживающему, к примеру, в Краснодарском крае, было необходимо приехать в Печору, получить открепительное удостоверение и вернуться к себе домой. Второй вариант – приехать в Печору в день голосования и проголосовать на своем избирательном участке. Это требовало больших финансовых и затрат и времени, поэтому большинство граждан не голосовали. В частности, в нашу избирательную комиссию на каждых выборах поступало много обращений с просьбой оплатить проезд до города, где граждане зарегистрированы, чтобы они могли получить открепительные удостоверения. Однако бюджетом это не предусмотрено, – отметил Дмитрий Митюшев.

Теперь эта проблема решена: на предстоящих выборах президента гражданин, зарегистрированный и включенный в список избирателей на территории Республики Коми, проживая за ее пределами, получает право прийти в территориальную избирательную комиссию (ТИК) по месту его нахождения и написать заявление, что будет голосовать там, где находится. Это заявление можно подавать в ТИК за 45 дней до дня голосования, не позднее чем за пять дней до выборов либо за 10-15 дней в участковую избирательную комиссию (УИК). Там документ обработают, внесут в государственную автоматизированную систему «Выборы», после чего он по каналам связи придет в Избирком Республики Коми. Здесь соответствующий реестр будет распечатан, и этого избирателя исключат из списков, голосующих по месту регистрации.

От того, как сработает система информирования населения об этой новации, по сути зависит явка на выборах президента страны. По примерным оценкам, в России избирателей, проживающих вдали от места регистрации, около 15 миллионов человек. Всего избирателей 100 миллионов, и значит, 15 процентов граждан ранее практически не могли реализовывать свое избирательное право.

– В Коми обеспечить явку выше 80 процентов невозможно, даже если на участки придет 100 процентов лиц, которые в этот день здесь находятся. Потому что значительная часть избирателей проживает за пределами региона. Согласно регистру, составленному по данным миграционных подразделений, граждан, сохраняющих регистрацию в Коми, где они не живут, 65 тысяч, – отметил председатель республиканского избиркома.

Другая категория, которая может воспользоваться правом «открепления-прикрепления», – те, кто заранее знает, что в день голосования будет в отъезде: командировке, отпуске. Они должны прийти в ТИК или УИК и написать соответствующее заявление. Сотрудники избирательной комиссии должны выяснить конкретное место пребывания человека, открыть Яндекс-карту, найти ближайший избирательный участок и предложить ему зафиксировать именно этот номер в поданном заявлении. Эта информация также обрабатывается, передается в соответствующий участок, и УИК получает документ в виде реестра избирателей, заявивших о своем желании голосовать на данном избирательном участке. Причем автоматически сведения из этого реестра в списки избирателей переноситься не будут, а попадут туда, только если избиратель лично придет на участок для голосования, покажет свои документы и комиссия убедится, что это тот самый человек.

Заявление с маркой

Третья группа избирателей – те, кто столкнется с непредвиденными обстоятельствами и будет вынужден уехать позднее чем за пять дней до дня голосования. Внесенные в законодательство изменения позволяют им прийти не в ТИК, а именно в УИК того участка, где они включены в список избирателей, написать на определенном бланке заявление о своем отсутствии в день выборов. Такого гражданина не прикрепят ни к какому избирательному участку, а выдадут так называемое свободное заявление с наклеенной маркой, что позволит проголосовать в любом регионе страны, где он будет находиться в день голосования.

Избирательных участков, куда можно подать свободное заявление и проголосовать, будет ограниченное число – по одному в райцентре, по два в большом городе.

Процедура включения данного гражданина в список избирателей следующая: придя на участок, он должен подойти к уполномоченному члену избирательной комиссии, и тот громко сообщает о том, что в помещении для голосования появился избиратель, который имеет на руках заявление определенного образца с приклеенной маркой. Затем от заявления отделяется отрывная часть марки, вклеивается в список избирателей и уже не может быть оттуда удалена.

Чтобы ни у кого не было сомнений в злоупотреблениях, связанных со списками избирателей, информация об откреплении и прикреплении по участкам будет размещаться в интернете. Любой человек может зайти на официальный сайт ЦИК России и увидеть, сколько человек (с указанием первых букв фамилии, имени, отчества) открепилось от того или иного участка и сколько прикрепилось.

Ожидается, что возможность голосования по месту нахождения увеличит явку на выборах примерно на 10 процентов.

Что касается региональных выборов, то голосование по месту нахождения проблему явки не решит и поэтому применяться на них не будет.

– Это плюс именно для федеральных выборов президента, где голосование проводится по единому округу. На выборах депутатов Госдумы, когда избиратели будут голосовать и по одномандатному, и по единому округу, технология достаточно сложна в применении, – подчеркнул Дмитрий Митюшев.

Новые участки – в единичных случаях

Второе изменение, которое нашло отражение в законе, это возможность с 1 октября 2017 года увеличения числа избирательных участков, чтобы снизить максимальную численность избирателей, приписанных к одному участку, до полутора тысяч человек.

– Возможность появляется, но реализована она будет лишь в единичных случаях, – предупредил председатель избиркома. – Да, большие избирательные участки – это плохо, обработать информацию при стопроцентной явке на участке, где две с половиной тысячи избирателей, достаточно тяжело. Но возникает другая проблема: чем больше участков, тем больше требуется помещений для голосования и участковых избирательных комиссий. К сожалению, мы не готовы в настоящий момент увеличить число помещений для голосования. Мы до сих пор не можем даже перевести такие помещения со второго и третьего этажа на первый этаж, что в принципе необходимо для обеспечения избирательных прав граждан. Поэтому об увеличении количества участков на территории Коми речи не идет. Кроме того, ЦИК добился внесения поправок, согласно которым любое увеличение числа избирательных участков в субъекте страны допустимо лишь по решению регионального избиркома с согласия Центральной избирательной комиссии.

Навстречу пожеланиям инвалидов

Две следующие новеллы касаются обеспечения избирательных прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Во-первых, будет сформирован новый регистр инвалидов. В прежнем были лишь данные о количестве инвалидов первой, второй и третьей групп, без разбивки их по категориям.

В новом регистре появятся сведения об инвалидах, использующих кресла-коляски, собак-проводников, по группам инвалидности и видам стойких расстройств в функциях организма: зрения (слепые, слабовидящие), слуха (глухие, плохо слышащие), опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительные нарушения функций верхних и нижних конечностей). То есть указаны конкретные категории граждан, которые не могут прибыть в помещения для голосования, и им надо обеспечить реализацию волеизъявления вне этого помещения.

Во-вторых, поскольку очень многие из инвалидов хотят именно прийти в помещения для голосования, отчасти решить эту проблему позволит вводимый институт голосования по месту нахождения.

– Мы можем, например, в одном населенном пункте оборудовать несколько помещений для голосования, соответствующих всем требованиям обеспечения доступности маломобильных групп граждан. Рекомендовать им написать соответствующие заявления и прикрепиться именно к таким участкам, где для инвалидов будут созданы максимально удобные условия, – рассказал глава избиркома Коми.

Кроме того, если инвалид сам не может поставить подпись на листе в поддержку кандидата, закон отныне позволяет, как и во время процедуры голосования, воспользоваться помощью другого избирателя, например, соседа.

В поддержку выдвижения кандидатов

Порядок назначения наблюдателей, применявшийся на выборах 2016 года, не изменится применительно ко всем выборам, кроме выборов президента. На главных выборах будет применяться ранее действовавший порядок: кандидату на должность главы государства и его доверенным лицам не придется составлять список наблюдателей и представлять его в ТИК, достаточно просто оформить направление наблюдателей на несколько участков. В каждую участковую комиссию не более двух человек.

И, наконец, небольшие изменения коснутся процедуры сбора подписей избирателей при выдвижении кандидатов. Есть достаточно много формальных оснований для признания подписей недействительными. Одно из этих формальных требований теперь существенно смягчено.

Раньше в подписном листе избиратель, зарегистрированный, скажем, в Вуктыле, должен был указать в подписном листе адрес своего места жительства полностью: Республика Коми, городской округ Вуктыл, село Дутово, улица и дом такие-то. Теперь он может что-то упустить в этой последовательности, например, не указать республику. Если написанное позволяет четко идентифицировать, что этот избиратель проживает именно в данном населенном пункте, то такая подпись не может быть признана недействительной.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА