Летом между Коми и южными курортами будут курсировать дополнительные пассажирские поезда

Для удобства пассажиров назначены дополнительные поезда:

№ 557/558 Печора – Адлер – Сыктывкар, отправлением из Печоры 9 июня, отправлением из Адлера 12 июня;

№ 557/558 Печора – Адлер – Сосногорск, отправлением из Печоры 3 июля. Отправлением из Адлера 6 июля;

№ 557/558 Печора – Адлер – Котлас, отправлением из Печоры 13 июня, отправлением из Адлера 16 июня;

№ 557/558 Печора – Адлер, отправлением из Печоры 1 июля, отправлением из Адлера 4 июля.

Обращаем внимание пассажиров:

отменяется поезд № 557/558 Печора – Адлер, отправлением из Печоры 3 июля, отправлением из Адлера 6 июля.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://www.rzd.ru).

Напоминаем, что продажа проездных документов на поезда открывается за 60 суток до даты их отправления. Оформить билеты можно как в железнодорожных билетных кассах, так и самостоятельно на официальном сайте ОАО «РЖД». С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Кроме того, с 1 июня по 31 августа предоставляется скидка в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно.

текст ОАО «РЖД»