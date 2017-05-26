Летом между Коми и южными курортами будут курсировать дополнительные пассажирские поезда
Для удобства пассажиров назначены дополнительные поезда:
№ 557/558 Печора – Адлер – Сыктывкар, отправлением из Печоры 9 июня, отправлением из Адлера 12 июня;
№ 557/558 Печора – Адлер – Сосногорск, отправлением из Печоры 3 июля. Отправлением из Адлера 6 июля;
№ 557/558 Печора – Адлер – Котлас, отправлением из Печоры 13 июня, отправлением из Адлера 16 июня;
№ 557/558 Печора – Адлер, отправлением из Печоры 1 июля, отправлением из Адлера 4 июля.
Обращаем внимание пассажиров:
отменяется поезд № 557/558 Печора – Адлер, отправлением из Печоры 3 июля, отправлением из Адлера 6 июля.
Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://www.rzd.ru).
Напоминаем, что продажа проездных документов на поезда открывается за 60 суток до даты их отправления. Оформить билеты можно как в железнодорожных билетных кассах, так и самостоятельно на официальном сайте ОАО «РЖД». С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
Кроме того, с 1 июня по 31 августа предоставляется скидка в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно.
текст ОАО «РЖД»
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