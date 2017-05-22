Революция и экология

стали основными темами «Ночи музеев» в Сыктывкаре

Популярная культурная акция «Ночь музеев» в десятый раз прошла в России в минувшую субботу. Она приурочена к Международному дню музеев, который отмечается во всем мире 18 мая. В этом году основными темами акции в стране стали столетие революции 1917 года и Год экологии. В «Ночи музеев» приняли участие две тысячи российских учреждений культуры, в том числе музеи городов и районов Коми.

В Национальном музее республики акцию назвали «106 оттенков красного» – в программе мероприятия 106 раз так или иначе фигурирует красный «революционный» цвет. В Национальной галерее организаторы мероприятия сделали акцент на экологии. Дождь и непогода внесли свои коррективы в программы. Если в галерее традиционно значительная часть «Ночи» проходила в Саду скульптуры, то сейчас практически все мероприятия проводились в здании. В музее вынуждены были значительно сократить уличную часть действа. Для взрослых и детей была подготовлена разнообразная программа в пяти зданиях музея.

В отделе истории в течение всего вечера работали интерактивные площадки: «Советская репка», «Первомайский пикник: трансформация красного», «Пароль – детство», «Красные коты». По залам ходили женщины в костюмах кошек и водили на поводке большого серого кота – таким образом волонтеры собирали пожертвования для кошачьего приюта. В одном из залов предлагали: «Споешь частушку – получишь сушку!», и пенсионерки задорно пели частушки под аккомпанемент балалайки. В небольшой комнатке был воссоздан интерьер советской квартиры эпохи застоя: кресло, торшер, игрушки, книги. Здесь посетителям предлагали записать на видео свои воспоминания о детстве. На втором этаже отдела гости музея могли посетить старинную купеческую лавку и купить калачи, леденцы или конфеты «Дунькина радость». Последние продавались на вес – на одну чашку весов покупатель сыпал мелочь из карманов, на другую продавец насыпал конфеты. В зале, посвященном каменному веку, ребята участвовали в мастер-классе по изготовлению стрел и стреляли из луков по нарисованным мамонтам.

В отделе природы открыли выставку «Турун & вурун». Она посвящена использованию растений в традиционном крашении и в современном текстиле. В этом отделе прошла интерактивная программа «Порхающая красота», а также квесты «Найди, кто лишний» и «По страницам Красной книги». В выставочном зале музея работал видеосалон «Время Пушкина». А на экспозиции «Российское застолье» можно было попробовать разнообразные виды чая и меда, протертого с ягодами. В фойе выставочного зала выдавали призы беспроигрышной лотереи: нужно было купить пять десятирублевых билетов в разные отделы музея и получить приз – одно из изданий, подготовленных музеем.

В отделе этнографии прошли мастер-классы по изготовлению традиционных поясов и браслетов, пижемской росписи. Желающие могли погадать на ягодах рябины, посетить экскурсию «Любовная магия молодежи коми» и сфотографироваться в красном углу крестьянского дома. В Доме-музее Ивана Морозова подготовили акцию «С красной строки…» и мастер-класс «Красна изба пирогами». В Литературном музее Ивана Куратова в салоне диафильмов показали сказку «Красная Шапочка», также здесь прошел концерт с танцами и песнями.

«Эконочь» в Национальной галерее была приурочена к Году экологии в России. Цель программы – показать взаимоотношения человека с природой, обществом и самим собой. Зрителям были предложены мастер-классы, музыкальная программа и танцы. Традиционно были открыты для посещения постоянная экспозиция и временные выставки Национальной галереи. А на аллеях Сада скульптуры одиноко стояли плоские фигуры героев «Властелина колец» Гендальфа и Бильбо Бэггинса. Здесь же в саду прятался «рояль в кустах» – под навесом на сцене стояло «Свободное фортепьяно», на котором мог сыграть любой желающий. В залах галереи царило оживление: дети и взрослые рисовали, делали короткие мультфильмы. Работали музыкальные и танцевальные площадки, проводились лекции по экологии и поэтические чтения.

18 мая в Эжвинском районе столицы в музее Дьяконова прошел праздник «Майская ночь, или Посторонним вход разрешен». Здесь открыли выставку работ резчика по дереву Евгения Шабалина «У лукоморья…», а на выставке одного экспоната можно было узнать историю старинного ковша-утицы. К «Ночи музеев» присоединился и республиканский Центр культурных инициатив «Югор». Здесь акцию, которая посвящена теме взаимоотношения человека и вселенной, назвали «Человек в системе координат».

Артур АРТЕЕВ

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