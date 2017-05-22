Пенсионный фонд «прописался» в мобильниках

Теперь электронными сервисами Пенсионного фонда России можно пользоваться через мобильные устройства. Как работает новое мобильное приложение, журналистам показали и рассказали сотрудники регионального отделения фонда.

Бесплатное мобильное приложение для платформ iOS и Android было запущено в тестовом режиме еще в середине марта, а с 18 мая его работе дали официальный старт. На момент проведения пресс-конференции в региональном отделении фонда это приложение скачали уже десять тысяч россиян.

Как заявила руководитель отделения Ольга Колесник, Пенсионный фонд России сейчас является одним из лидеров по количеству предоставляемых онлайн-услуг. Население ими охотно пользуется, поэтому и было разработано мобильное приложение, позволяющее жителям всех регионов России оперативно получать информацию о пенсионных накоплениях, стаже, назначенной пенсии или социальной выплате, размере материнского капитала, записываться на прием к специалистам.

Приложение можно скачать посредством Play Market или AppStore, при этом много места на мобильном устройстве оно не занимает. Насколько легко можно установить мобильное приложение и для каких целей им можно пользоваться, наглядно продемонстрировала пресс-секретарь отделения Екатерина Ситкарева. В идеале для входа в приложение нужно ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, в дальнейшем вход осуществляется только через пин-код. Но, хотя по факту приложение привязано к порталу госуслуг, часть предлагаемых им сервисов доступна и без авторизации на этом сайте. В частности, новый сервис, используя службу геолокации, может найти адрес ближайшей клиентской службы Пенсионного фонда, куда можно тут же записаться на прием. Через приложение можно заказать нужные справки или документы, направить обращение в фонд, рассчитать свою будущую пенсию на специальном калькуляторе.

Полностью такой сервис, как «личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда, новое мобильное приложение не заменяет. Например, с его помощью не получится подать заявление на получение пенсии. Это, скорее, лайт-версия, которая может пригодиться в повседневной жизни, когда по каким-то причинам нет доступа к компьютеру.

Анна ПОТЕХИНА