Визит сенатора в глубинку

Дмитрий Шатохин осмотрел «лесные ясли» Монди СЛПК

В минувший вторник сенатор от Коми Дмитрий Шатохин посетил с рабочей поездкой Сысольский район. Он ознакомился с работой питомника АО «Монди СЛПК», осмотрел новый понтонный мост в поселке Заозерье, побывал в пыелдинской школе, а также пообщался с руководством муниципалитета. В поездке сенатора сопровождал депутат республиканского парламента, председатель бюджетного комитета Степан Чураков.

Визит начался с посещения расположенного в пяти километрах от села Визинга лесопитомника Монди СЛПК. Там для участников поездки провели подробную экскурсию, ознакомив с особенностями работы цеха восстановления лесопромышленного гиганта. В качестве экскурсовода выступил начальник цеха Родомир Куликов. Он рассказал, что работа комплекса началась десять лет назад и первоначально нужно было обеспечить собственное производство качественным посадочным материалом.

– Начинали мы с одного миллиона сеянцев в год, которым могли покрыть лишь пятьсот гектаров для восстановления лесов. Закупили оборудование, построили скважину, две теплицы и два поля доращивания. Постепенно приобретали профессиональное оборудование, запускали новые линии производства и упаковки сеянцев. Улучшая производственную базу, в итоге полностью обеспечили себя качественным посадочным материалом, а излишки даже стали продавать. Сейчас саженцы ели и сосны растут в шести теплицах. Мы закрыли свою потребность. Для Монди СЛПК необходимо 3,2 миллиона саженцев, все остальное реализуем на сторону. В 2015 году на конкурсе «Самый лучший питомник России» заняли третье место, а уже на следующий год – первое, – рассказал Родомир Куликов.

Сейчас в штате питомника работает всего четверо сотрудников, а остальных привлекают к труду временно, на сезон. В прошлые годы принимали на работу до двадцати школьников в каникулярный период, но теперь производство по большей части автоматизировано, и помощь не требуется.

– А кроме сосны и ели пробовали что-то выращивать? – поинтересовался Дмитрий Шатохин.

– Пихту пробовали выращивать, но, видимо, семена были плохие. Сеяли в прошлом году лиственницу, решили заняться садовыми кустарниками – посадить красную и черную смородину. Посмотрим, как приживется, – ответил Родомир Куликов.

Отборные калиброванные семена, по словам начальника цеха лесовосстановления, покупают в Котласе.

– Надо искать возможности, чтобы семена заготавливали все-таки наши предприниматели, – отметил сенатор.

– Если продавцы в Коми обеспечат такой посевной материал, то, конечно, будем брать здесь. Требования к качеству очень высокие, покупаем со всхожестью не ниже 95 процентов, – отметил Родомир Куликов.

Работа в питомнике почти полностью автоматизирована. Гостям показали линию по приготовлению торфяного субстрата и специальные кассеты, в которые высеиваются семена. Эти кассеты переносятся в теплицу, где в течение полугода их будут поливать и подкармливать. Через полгода подросшие саженцы выносят из теплиц на площадки закаливания. Сначала использовали финские кассеты, но позже перешли на шведские.

– Все зарубежное. Страна, отправившая первой в космос человека, не может сделать кассеты для посадок, – с грустью заметил член Совета Федерации РФ.

В одной из гигантских теплиц экскурсовод детально описал параметры этого уютного «зеленого дома». Он еще раз подчеркнул, что все автоматизировано:

– Комфортная температура – 24 градуса тепла. При повышении температуры в автоматическом режиме открываются верхние и боковые фрамуги. Установлено два теплогенератора, которые работают на дизельном топливе, регулируется интенсивность полива.

Для упаковки и хранения саженцев в прошлом году возвели вместительный ангар с холодильной камерой-складом. Зайдя в прохладное помещение, Дмитрий Шатохин пошутил, что тут цех можно использовать и как районный вытрезвитель. Восхитившись производственными мощностями предприятия, сенатор поинтересовался у специалиста уровнем зарплат сотрудников.

– Инженер и механик у нас на контрактах, а рабочие получают в пределах 20-25 тысяч, – ответил он.

– Для села неплохо, – одобрил Дмитрий Шатохин.

Следующим пунктом визита стала школа в селе Пыелдино, где сенатора встретили руководитель районной администрации Роман Носков и директор школы Лидия Носкова. В январе прошлого года здесь сгорело двухэтажное деревянное здание начальной школы, и теперь ученикам приходится ютиться в одном помещении со старшеклассниками. Сгорела также столовая. Для ребят построили новое помещение для приема пищи, но оно стоит отдельно от основного, а по санитарным нормам должен быть теплый переход. Теперь, по словам директора, нужно решать еще и эту проблему.

К вороху бед добавились и прохудившаяся крыша, отсутствие качественного интернета, что является отдельной головной болью директора, ведь со следующего года по закону требуется перейти с бумажных на электронные дневники.

– Тут учится 92 человека. Не думайте, что это мало для сельской школы. Мы, между прочим, на третьем месте по району. У нас иногда по три дня не бывает интернета, перебои постоянные. Все оборудование компьютерное сгорело в начальном звене. Там были компьютеры с интерактивными досками. В министерство образования писала заявку, они ответили, что помогут в 2018 году, но при наличии финансовых возможностей. А детям-то это сейчас надо, – пожаловалась сенатору Лидия Носкова.

Осмотрев объект, Дмитрий Шатохин пообещал помочь. Обратил внимание он и на построенную рядом со школой спортивную площадку. Это не праздный интерес, ведь сенатор является членом Федерации футбола Коми.

– По меркам малого проекта у вас хорошая площадка, – похвалил гость.

– Зимой заливаем каток, ребята играют в хоккей, а летом в футбол, – пояснил руководитель администрации.

Далее Дмитрий Шатохин и Степан Чураков в сопровождении Романа Носкова отправились осматривать новый понтонный мост через реку Сысолу, который свяжет с «большой» землей поселки Заозерье и Исанево. За рекой в районе проживает около тысячи человек. Ежегодно люди испытывали трудности с переправой. Сначала был паром, но после ликвидации лесопункта его стало трудно содержать. Понтонный мост там ставили, но он оказался некачественным. В начале мая благодаря усилиям районного руководства на реке появился новый мост. Однако в период половодья он бесполезен, и теперь, как выяснилось, нужен еще и катер. Имеющемуся судну через два года будет уже тридцать лет. Благодаря капитану-механику Александру Терехову катер еще держится, но перевозить людей на нем опасно, и этим уже второй год занимается «СПАС-Коми».

– Катер весь течет. Ремонтируем постоянно. Каждый год его латаем. Корпус гнилой, – посетовал встретивший гостей глава сельского поселения Заозерье Александр Лебедев.

Сенатор остался доволен увиденным, однако отметил, что если будет большая вывозка древесины, то понтонный мост в любом случае времянка и в идеале надо строить что-то более основательное.

Ярослав СЕВРУК

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