В Коми сменился руководитель управления ФСБ

Управление Федеральной службы безопасности по Коми возглавил полковник Сергей Демьянишников.

Как сообщает «Комиинформ», 16 мая новый руководитель был представлен личному составу. Ранее Сергей Демьянишников занимал пост заместителя начальника УФСБ по Калининградской области. Указом президента России от 9 мая 2017 года он назначен руководителем управления в Коми.

Генерал-майор Александр Калашников, ранее возглавлявший региональное ведомство, в порядке продвижения по службе назначен на вышестоящую должность.

Лина ПЕРОВА