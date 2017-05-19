«Сыктывкарская весна» стартовала с балета «Дон Кихот»

18 мая в Государственном театре оперы и балета РК с премьерного балетного спектакля на музыку Людвига Минкуса «Дон Кихот» стартовал XXVII Международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» имени Ии Бобраковой.

– XXVII фестиваль отличает новизна, расширение жанровых границ. Мы представляем исключительно премьерные спектакли театрального сезона и новые редакции постановок. В фестивале впервые будет представлен новый жанр – оперетта, пройдут мастер-классы, концерты, творческие встречи, фотовыставка. Театр сегодня создает условия для творческого развития. Желаю всем замечательных, великолепных вечеров, – поприветствовал зрителей директор театра Дмитрий Степанов.

Композитор Михаил Герцман отметил, что зритель приходит в театр, чтобы почувствовать тягу ввысь.

– Люди меняются не тогда, когда их любят, а когда любят они. Если на этом фестивале вас посетит чувство, что это и есть то, что вы любите, значит, мы меняемся к лучшему, и под занавес я бы хотел услышать аплодисменты в честь неугомонной женщины по имени Ия Бобракова, – заключил он.

Жемчужина мировой балетной классики, созданная по мотивам одноименного романа Сервантеса, впервые была поставлена в 1869 году на сцене Большого театра Мариусом Петипа. В театре оперы и балета в 1996 году ее поставил главный балетмейстер театра Иван Паршагин.

Новый спектакль в постановке главного балетмейстера театра Натальи Терентьевой стал украшением фестиваля балетного искусства финно-угорских стран «Зарни джыджьяс» («Золотые ласточки»).

На фестивальном «Дон Кихоте» партию Китри исполнила хорошо знакомая сыктывкарцам по балетам «Лебединое озеро» и «Жизель» солистка Харьковского академического театра Алена Шевцова.

Сегодня, 20 мая, на сцене театра пройдет опера «Кармен» в постановке главного режиссера театра Ильи Можайского. Зрители, не успевшие посмотреть первый премьерный спектакль в Сыктывкаре, несомненно, получат удовольствие от истории разрушающей страсти и ярких танцев фламенко.

Напомним, новая опера была более двадцати раз отработана на площадках Великобритании. Партию Кармен наряду с солисткой нашего театра Галиной Маликовой на гастролях исполняла солистка Петрозаводского музыкального театра Евгения Гудкова, Хозе – известный сыктывкарцам тенор, солист Мариинского театра Михаил Макаров. Они же и будут представлять сегодня хорошо известную сыктывкарцам историю, поставленную на новый лад.

Дирижер-постановщик всех новых и обновленных спектаклей фестиваля – Азат Максутов.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА