Север должен оставаться интересным для людей

Депутат от Республики Коми Медведев Иван Владимирович в интервью известному писателю Григорию Спичаку рассказал о своей работе в Госдуме РФ, инициативах и проектах «Единой России», а также о роли Севера в развитии страны.

В сентябре 2016 года Иван Медведев избран депутатом Госдумы РФ.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента Российской Федерации в июле 2007 года награжден Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. «Заслуженный работник Республики Коми». Имеет другие государственные и отраслевые награды.

Как известно, одну неделю своей работы в месяц депутаты Государственной Думы, особенно одномандатники, посвящают работе в своих округах. Иван Владимирович нашел время для беседы после поездки в Прилузский район. Темой беседы были итоги первого полугодия работы и, конечно, партийные проекты «Единой России», так как на них сейчас уповают, как на зримое воплощение изменений по меньшей мере в бытовой сфере: в городской среде, в благоустройстве городских парков и сельских клубов. Разговор я начал с вопроса о том, нет ли разрыва в ощущениях:

· Чего хочет страна и чего хочет регион? Нет ли ощущения, что даже хорошие благие пожелания, которые там, «наверху», либо не слышат внизу, либо считают недостаточными и не существенными?

Нет такого ощущения. Всё люди прекрасно понимают. Единственное в чем случается так называемый разрыв — это в том, что процентов 80 вопросов, как правило, все же местного муниципального или регионального характера… Тут приходится напоминать порядок: если хотите что-то внести в законы более высокого уровня, пожалуйста — отправляем материалы и предложения на орган законодательной инициативы — в Госсовет, в организации имеющие право самостоятельной законодательной инициативы (например, «Коми войтыр» тоже имеет такое право — прим.Г.С). А в целом люди интересуются очень точно — почему деньги такие и пошли туда-то? Спрашивают о перспективе развития

· Прям-таки скрытый народный оптимизм. Внешне складывается другое ощущение — будто люди устают ждать…

Вот тут тогда надо разобраться — возможно, общие разговоры о развитии Арктики, существование каких-то глобальных программ, но при этом разъезжающийся Север — возможно, это вызывает ощущение «разрыва»? Если Север будет только вахтовым — нефть, газ, армия и Северный морской путь… Если в нем не найдется идеологии социальной жизни, гуманитарной составляющей, своего рода «Закона об Арктическом человеке», не будет звучать понимание Севера, с его традициями и другой стороной бытия — растущими детьми, ранимой природой, сохранением малых национальностей и малых культур — тогда, конечно, будет ощущение усталости. Мы-то тогда тут зачем? Или всё что сделано — это только прошлое? Мы знаем, что это не так. Кризис кризисом, но смыслы и развитие никто не отменял. И ни государство, ни нация с Севера не уйдет — это же факт. Формы жизни здесь меняются? А где они сейчас не меняются?

· Что, на ваш взгляд, зримо будет воплощено в ближайшие полгода? Ведь логика партийных проектов «Единой России» в чем-то сезонная.

Вот давайте я прямо по районам… Удорский район — в Благоевском и Междуреченском домах культуры очень существенно будет заменена «начинка». Сцена, кресла, звуковая аппаратура. В будущем году с софинансированием местных бюджетов — внешний вид. В Княжпогостском районе — возле торговых центров на второй улице по значимости в райцентре появятся тротуары и скамейки, клумбы, добавлено будет освещение, оформлены парапеты. В районе Дома Культуры — напротив есть мостик и место, которое тяготеет (так сама местная молодежь говорит) к тому, чтобы стать парком. Место будет оформлено как сквер: укреплены берега ручья, появятся скамейки, дополнительное освещение. Там и так новый центр с площадью и фонтанами формируется. Кстати, в доме культуры Емвы тоже все кресла поменяют, впервые появится занавес.

И это только несколько примеров, В той же Воркуте оба театра получат около 7 миллионов рублей на постановки.

· Ну, все районы мы с вами и не перечислим…

Перечислить — ваша задача. В районной прессе, на городских сайтах должны появиться как площадки для обсуждений по проектам, так и намеченные фронты работ.

· Знаю, что в Прилузье появлялись вопросы — почему правительство РФ заморозило доплаты сельчанам со стажем 30 лет и более? Для северян это особенно обидно. Итак, уж наши зарплаты сравнялись с зарплатами центральных областей, а тут ещё и это — доплаты за предыдущие заслуги.

По нашей инициативе удалось обязать правительство по итогам первого полугодия 2017 года решить вопрос о дополнительных мерах по социальной поддержке сельчан-северян с вышеуказанным стажем выработки. Сама заморозка может существовать и до 2020 года, но будет что-то взамен. Не уверен, что в полном объеме, но существенно восполнит потери.

· О школе в Объячево…

Тут однозначно — надо и будем строить. На 600 мест, хотя в плане было на 450… Пожалуй, это единственная школа в республике, где учатся в три смены! Будет взят за основу проект школы из Красного Затона.

Правительство России выделило 25 миллиардов рублей на программу строительства школ, из них мы получим в этом году 440 миллионов. На 2018-2019 годы планируются пропорциональные суммы на школы в Помоздино и в Усть-Куломе.

Если придерживаться отчета «по географии» республики, как вы предлагаете, то давайте тогда перечислять заложенные на реализацию в этом году ремонт автодороги Сыктывкар-Корткерос-Усть-Кулом.

Часто упрекают, что никак не доделывается дорога на Удору, но все-таки исходим из возможностей. И главное — считаем ведь и ориентируемся на человеко и грузопоток. Там, где сегодня это интенсивнее — туда и бросаются ресурсы.

· Как устроен ваш график в Государственной Думе?

По средам и пятницам «ходим по министрам» — это так называемые наши дни. В другие дни — работа с документами из республики (в комитетах и согласование с экспертами и в аналитических группах), участие в пленарных заседаниях, само собой, и в согласительных комиссиях. С главой республики всегда на связи. С первым замом тоже… Мы же обладаем правом законодательной инициативы, а потому часто нужны действия по внесению поправок, иногда инициативы выносим на фракционное обсуждение и фракция подает уже консолидированный вариант.

· Что сейчас, на ваш взгляд, в «зоне повышенного внимания» у депутатов, у правительства? Экономика, будто в низком старте, и будто боятся все какого-то фальстарта.

Волнуют и Правительство, и Думу реальные доходы населения. Чего ж ещё?.. МРОТ, так называемый, который в Коми 8500 рублей против МРОТа, например, на Кубани в 7800 рублей — это не просто нечестно, а это явно в пользу тех, кто говорит о выезде с Севера… Смысл здесь работать, как это было раньше, когда можно было заработать за 10 лет на квартиру? Сейчас даже в Воркуте не могут заработать на квартиру в самой Воркуте… Наши «северные надбавки» давали то самое преимущество, которое влекло сюда людей — заработки в 2,5-3 раза больше. Чтобы они сейчас были такими, МРОТ у нас должен быть 16-20 тысяч. Тогда всё встает на свои места. Тогда не будет проблем с кадрами в медицине и образовании, в бюджетной сфере вообще. Тогда не будет бежать народ и из северных деревень, поселков, так и с Севера вообще. Можно ли достичь такого МРОТа для северных территорий? Пробуем необходимость и справедливость этого обосновать и доказать. Пока не очень-то получается, видимо, сильно ударит на рост инфляции, с которой так сейчас борются и Минэк, и Минфин, и Центральный Банк России (необходимость низкой инфляции — залог привлечения иностранных и внутренних инвестиций).

Поскольку я энергетик, постольку, конечно, сохраняю и веду работу с министерством энергетики — с заместителем министра Василием Михайловичем Кравченко. Если на северные территории будет заходить инвестор с крупными проектами — его доступ к энергомощностям должен быть просчитан?

· Находите время отдохнуть? И что такое «отдохнуть в Москве»?

Здесь в республике у меня охота-рыбалка были отдыхом, а Москва — там, конечно, другие возможности и другие площадки… Я живопись люблю: Третьяковка, музеи, театры… Когда время есть, конечно.

· Вот кто должен заступиться за госзаказ на искусство от Правительства Коми! Ведь и при Спиридонове, и при других администрациях больше-меньше осуществлялись закупки картин, пьес, литературных произведений, скульптур…А сейчас что-то года два тишина….

Ну это, наверное, недоразумение или просто мы не знаем о заказах… «Комиэнерго» всегда поддерживала художников и картины точно. Покупала. Никакие кризисы здесь ни при чем. Потребность духовно и чувственно обогащать жизнь — это человеческая норма на все времена. По-моему, Глава Республики своим примером и содействием той же епархии дал вполне внятные сигналы о политике в гуманитарной области.

Беседовал Г. Спичак

http://komi.er.ru/