Вместо парковки – парковая зона

Спорный земельный участок на пересечении улиц Тентюковской и Петрозаводской в Орбите, который жители микрорайона просят сохранить как место для отдыха и прогулок с детьми, сыктывкарская мэрия решила перевести в рекреационную зону.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по землепользованию и застройке администрации столицы.

Напомним, участок был отдан в аренду компании «Ассорти плюс», которая собиралась построить здесь автопарковку. На общественных слушаниях 26 апреля местные жители единодушно высказались против застройки участка и предложили изменить статус территории.

Во вторник на брифинге по окончании общегородской планерки столичный градоначальник Валерий Козлов сообщил журналистам, что компании предложено добровольно расторгнуть договорные отношения и отказаться от аренды этого участка. В противном случае придется действовать через суд.

Что касается благоустройства этой территории, то город сможет этим заняться лишь после того, как она перейдет в муниципальную собственность. А пока, учитывая мнение горожан, члены комиссии рекомендовали изменить территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1 путем перевода земельного участка в зону тематических парков Р-5, что делает невозможным возведение на этой территории жилых домов. Решение должно приниматься советом городского округа.

Как сообщила пресс-служба мэрии, в соответствии с действующим градостроительным законодательством изменение территориальных зон осуществляется путем внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар». После соблюдения необходимых правовых процедур вопрос о переводе зоны будет вынесен на сентябрьское заседание совета Сыктывкара.

Галина ВЛАДИС