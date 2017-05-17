В центре внимания – инклюзивное образование

Около 500 детей-инвалидов из 3246 в республике не охвачены общим образованием. Большая часть из них – дошкольники. В детских садах и школах не хватает специально подготовленных педагогов, обучающей материально-технической базы и элементарной транспортной доступности. Эта и другие проблемы обсуждались на II республиканской конференции, посвященной инклюзивному образованию в регионе.

Как заявила на открытии конференции председатель Коми отделения Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова, образование – важнейшая составляющая социализации детей-инвалидов, но пока специальных образовательных учреждений у нас катастрофически мало. За пять лет после проведения в республике первой конференции по проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья мало что изменилось. И не изменится, если проблему не начать решать сообща, объединиться всем заинтересованным ведомствам, организациям и гражданам, убеждена Маргарита Колпащикова.

Это мнение разделяет и зампред правительства Коми – министр образования региона Наталья Михальченкова, подчеркнувшая, что конституционное право на получение бесплатного образования должны реализовать все дети-инвалиды республики. При решении этой задачи очень важно наладить межведомственное взаимодействие.

Доказано, что особые дети лучше адаптируются к жизни, если посещают обычные школы. Но проблема в том, что зачастую ребенок-инвалид просто не может зайти в здание учебного заведения – нет доступности, даже банальных пандусов. К тому же не хватает специалистов, знающих, как работать с таким детьми.

В выступлении замминистра образования, науки и молодежной политики РК Натальи Якимовой прозвучала актуальная статистика по теме. В Коми дошкольным образованием охвачено 1570 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 460 – дети-инвалиды. В республике работают 14 коррекционных детских садов, в 129 дошкольных учреждениях созданы 180 групп компенсирующей направленности.

2114 детей-инвалидов – школьники. Из этого числа 987 учатся в обычных школах, а 1890 человек – учащиеся специальных государственных общеобразовательных организаций.

Среднее профессиональное образование получают 124 инвалида.

Кстати, как было объявлено на конференции, в ближайшее время в Коми заработает образовательный портал, на котором появится и информация по инклюзивному образованию.

Галина ВЛАДИС

Фото БНК