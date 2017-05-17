Делегация Словакии знакомится с Коми

В Коми с ознакомительным визитом прибыла делегация Словацкой Республики. Перспективы развития двусторонних экономических и научно-культурных отношений обсудили глава региона Сергей Гапликов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в РФ Петер Припутен.

Сергей Гапликов отметил, что у Коми и регионов Словакии хороший потенциал для усиления сотрудничества, подчеркнув, что это в первую очередь касается расширения деловых контактов:

– Республика Коми относится к числу регионов с высоким уровнем экономического развития и благоприятным инвестиционным климатом. Мы открыты для сотрудничества и можем предложить ряд привлекательных инвестиционных проектов, а также готовы обсуждать различные направления взаимодействия.

В конце 2016 года зампред правительства Коми – постоянный представитель республики при президенте РФ Григорий Саришвили принял участие в совместном заседании Российско-Словацкого делового совета, где рассказал о современном развитии республики, ее основных отраслях, перспективах и приоритетных проектах, а также о создаваемых в регионе возможностях для инвесторов. В апреле текущего года в Москве прошло заседание Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Словацкой Республикой, где также состоялся ряд встреч официальных лиц государств и представителей деловых кругов двух стран.

По словам Петера Припутена, во многом по итогам данных встреч было принято решение посетить Республику Коми, изучив перспективы активизации действующих связей и выстраивания новых взаимоотношений.

– Мы рассматриваем широкий спектр сотрудничества между нашими регионами: экономика, промышленность, сельское хозяйство, образование и просвещение, культура, молодежные проекты. И очень высоко оцениваем перспективы расширения данных направлений. Наши страны не просто экономические партнеры, словаки и россияне – братские народы. Мы благодарны за неоценимую помощь советских солдат во Второй мировой войне, которые освободили нашу страну, и будем хранить эту память. И уровень взаимоотношений между нашими народами куда глубже, чем просто бизнес-связи, – с огромным количеством точек соприкосновения, – подчеркнул Петер Припутен.

В программе визита делегации Словацкой Республики рабочие встречи с представителями министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта, министерства культуры, туризма и архивного дела республики, а также посещение ряда промышленных предприятий региона. По итогам рабочего визита будут сформированы предложения по расширению сотрудничества между Республикой Коми и регионами Словацкой Республики.

Пресс-служба главы и правительства РК