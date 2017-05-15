Занимательная роботология

В столице Коми прошла третья региональная кибер-олимпиада

Победить борщевик на машине «Гераклиум», совершив тринадцатый подвиг за героя древнегреческой мифологии, сделать кормовую добавку для скота из хвои или выстроить идеальный с точки зрения экологии «умный город». Подобными идеями делились участники третьей робототехнической олимпиады, которая в минувшую субботу, 13 мая, собрала в Сыктывкаре девяносто команд из разных городов и районов региона.

Робототехнические олимпиады ежегодно проходят по всей стране. Это отбор на всероссийский кибер-старт, который состоится в июне в городе-университете Иннополис Республики Татарстан. Цель мероприятия – вовлечение детей в техническое творчество и повышение качества их инженерного мышления. На сей раз организаторы регионального этапа в Коми провели еще и муниципальные смотры, чтобы в Сыктывкар приехали только сильнейшие команды.

– В прошлом году было 120 команд, в этом меньше, потому что часть отсеялась на муниципальном уровне еще в марте и апреле. Подход к отбору предельно серьезный: работает бригада из 25 судей, в каждой номинации своя группа. Они прошли специальное обучение и аттестованы на федеральном уровне, – отметила начальник отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики РК Виктория Быстрова.

Юные технари состязались в шести категориях и двенадцати видах программы. Основной в этом году была тема в творческой категории под названием «Роботы для устойчивого развития».

Открывая мероприятие, министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова отметила, что с каждым годом уровень команд-участниц растет и можно ожидать от ребят из нашего региона громких побед на всероссийском этапе. Эти слова поддержала и вице-спикер Госсовета РК Валентина Жиделева. Пригласив на сцену одного из главных энтузиастов и идеологов роботостроения в Коми – педагога сыктывкарской школы №35 Виктора Базарова, она вручила учителю в подарок слово «Счастье», выпиленное из деревянного бруска. Необычный подарок Валентина Жиделева объяснила тем, что собрание такого количества талантливых педагогов и их воспитанников – это соединение двух стихий, которое определяется лишь одним этим словом.

Под руководством Виктора Базарова школьная команда «Mechanic Team» уже побеждала как на республиканском этапе, так и на робототехнических соревнованиях федерального уровня. В этом году команда участвовала в творческой категории, представив на суд жюри макет предприятия по изготовлению кормовых добавок из хвои. Ученик школы №35 Дмитрий Дубовский рассказал, что макет представляет собой усовершенствованный аналог действующего предприятия на птицефабрике «Зеленецкая».

– Хотим помочь обеспечить импортозамещение фермерским хозяйствам, которые занимаются животноводством. Наше предприятие производит кормовые добавки для животных и даже рыб из обычной хвои. Добавка из хвои богата витаминами, полезными для здоровья животных, – отметил он.

На представленном школьниками макете машина-транспортировщик перевозит хвою на конвейерную ленту, откуда она попадает в дробилку-сепаратор. После этого продукция измельчается и сушится, потом кран-манипулятор переносит ее на пресс, где происходит выгонка из хвои смолы. Затем она упаковывается, и мини-манипулятор переносит ее к транспортировщику. Изготовить такой макет, по словам школьника, стоило около ста тысяч рублей. В нем задействовано четыре-пять наборов дорогостоящего конструктора LEGO Mindstorms EV3.

Капитан команды «Mechanic Team» Владислав Антипов в этом году оканчивает школу и планирует поступать в один из вузов Санкт-Петербурга. Талантливый парень идет на золотую медаль и не собирается оставаться в родном регионе.

– Нам нужны такие одаренные ребята. Даю гарантию, что его талант, если Владислав останется здесь, проявится в большей степени. Задачи этой олимпиады выявлять такие таланты и стремиться к тому, чтобы они здесь учились и остались работать на наших предприятиях, – прокомментировала «Республике» курирующая ребят из команды «Mechanic Team» Валентина Жиделева.

Большой интерес у гостей олимпиады вызвал представленный одной из сыктывкарских IT-компаний андроид. С помощью джойстика 50-килограммовым роботом дистанционно управлял сотрудник компании. Андроида обступила детвора и буквально не давала покоя, желая сфотографироваться и задать вопросы. Развлекая ребят, он отвечал простым набором фраз, вызывая тем не менее гомерический хохот.

В качестве гостей на олимпиаде были победители регионального и всероссийского этапа олимпиады в категории «манипуляторы» Алексей Пестовский и Иван Шахтаров из ухтинской команды «Альфа-нейроны». Ребята оканчивают девятый класс и в ближайшие два года планируют еще раз победить на всероссийском конкурсе в Иннополисе, чтобы получить грант на обучение в престижном вузе страны.

Воспитанники детского сада № 111 Саша Буянов и Алеша Фрайтер представляли команду «13-й подвиг». Судьям они рассказали, что назвались так, потому что Геракл совершил двенадцать подвигов, а их машина «Гераклиум» призвана совершить тринадцатый, избавив Сыктывкар от борщевика. В итоге интересный рассказ и четкие ответы на вопросы о технических характеристиках роботизированного уборщика сорняков покорил жюри, и оно присудило ребятам первое место в творческой категории среди детей младшего возраста.

Мама Саши Оксана Буянова рассказала, что конструированием мальчик увлечен с раннего возраста, его детская комната напоминает тематический парк Леголенд.

– Ребята занимаются уже три года, участвовали во множестве соревнований. Они, конечно, стремятся побеждать, а нам, родителям, важнее, что дети чем-то увлечены, и мы им в этом помогаем. Спасибо и детскому саду, в котором способствовали развитию таланта, – сказала Оксана Буянова.

Ярослав СЕВРУК

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