С заботой о старшем поколении

Эксперты федерального проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение» проинспектировали состояние республиканских стационарных учреждений социального обслуживания – домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также психоневрологических интернатов.

Мониторинг проходит по всей Российской Федерации. Исследование инициировала руководитель проекта, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. По ее словам, проведение мониторинга поможет выявить интернаты, требующие реконструкции и капитального ремонта, территории, нуждающиеся в дополнительных местах, а также обозначит поле деятельности для социально ответственного бизнеса.

В Коми общественники оценили качество работы 16 учреждений вместимостью 3 187 коек. Из них шесть – это психоневрологические интернаты, восемь домов-интернатов общего профиля. Кроме того, мониторинг проведен в двух стационарных отделениях.

12 мая республиканский Тентюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов посетили региональный координатор партпроекта Галина Полтавская и председатель комитета Госсовета РК по социальной политике Наталья Паншина.

– Состояние материально-технической базы социальных организаций удовлетворительное. Есть необходимое технологическое оборудование, в зданиях обеспечена доступная среда. Также ведется работа с волонтерскими организациями, – рассказала Галина Полтавская. – Это часть большой работы, которую необходимо регулярно выполнять. Результат – в стационарные учреждения подобного типа в Республике Коми очередей нет.

Что касается Тентюковского дома-интерната, то в учреждении действует полноценный медицинский блок, обеспечивающий проживающих необходимыми процедурами. Досуг можно проводить в компьютерной комнате, библиотеке или актовом зале. Интернат часто посещают волонтеры. Они учат жителей учреждения компьютерной грамотности и помогают им в быту. Например, в день проведения мониторинга прошел концерт воспитанников детского дома «От сердца к сердцу».

Скоро в Тентюковском доме-интернате появится психоневрологический профиль. Соответствующее отделение включит в себя сто коек. Персонал проходит обучение для работы с такой категорией пациентов, а в штате появится психиатр.

– Недавно заработало отделение республиканского Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Забота» в Максаковке на 50 человек. Это означает, что профильная программа Российской Федерации и Республики Коми выполняется, – отметила Наталья Паншина.

Андрей ПОРТНЯГИН