День рождения республики под эгидой Года добрых дел

96-летие Республики Коми пройдет под эгидой Года добрых дел. Такое решение было принято на заседании рабочей группы по подготовке и проведению республиканских мероприятий, посвященных празднованию 96-й годовщины образования Республики Коми.

– 2017 год объявлен главой республики Сергеем Гапликовым Годом добрых дел, и я предлагаю учитывать тематику года при формировании плана и кроме традиционных крупных мероприятий включать в него также «добрые дела» с ярко выраженной социально значимой и общественной окраской, организуемые с широким привлечением гражданского общества, – отметила заместитель председателя правительства РК – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова.

Она также напомнила, что начиная с этого года ежегодно отмечаемый День образования Республики Коми будет этапом подготовки к ее 100-летнему юбилею.

Министр национальной политики республики Елена Савтенко сообщила об итогах проведения конкурса муниципальных образований городских округов и муниципальных районов на гранты главы РК на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми. Всего на конкурс поступило 13 заявок – от пяти городских округов и восьми муниципальных районов. Две заявки из-за несоответствия требованиям не были допущены к конкурсному отбору.

– Решением конкурсной комиссии определены победители. Среди городских округов победила Ухта, среди муниципальных районов – Сысольский. На полученные средства гранта они проведут на своей территории праздничные мероприятия и работы по строительству или реконструкции объектов общественной инфраструктуры, – проинформировала Елена Савтенко.

За счет средств гранта главы Коми в размере 40 миллионов рублей Ухта планирует провести II открытый фестиваль-праздник народного творчества «Финноугория. Ёртасян кытш» («Финно-угория. Хоровод дружбы») с участием народных коллективов из РК и финно-угорских регионов России, большое театрализованное представление «Старт дает Ухта!» в рамках начала мероприятий, посвященных 100-летию Республики Коми, приобрести сценический комплекс, благоустроить прилегающую территорию и отремонтировать стилобат городского Дворца культуры, провести ремонт парапетной стенки у мемориала ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, благоустроить территорию и отремонтировать фонтан перед детским парком.

Сысольский район за счет средств гранта главы республики в размере 10 миллионов рублей планирует построить в селе Визинга игровую площадку «Сказочный киноостровок», тротуарные дорожки, автостоянку на 30 мест, системы водоснабжения и водоотведения на универсальной спортивной площадке, архитектурную композицию, пандус, реконструировать уличное освещение на центральной площади, кровлю детского сада №8 и кровлю Дома культуры в селе Куратово, а также организовать и провести День образования Республики Коми.

Пресс-служба главы и правительства Коми