Вертикальные километры «железной парочки»

Супруги Мельниковы покорили Эльбрус по-спортивному

1-8 мая проходил традиционный международный фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race. Это спортивное восхождение на гору Эльбрус, которое проводится с 2008 года. В девятый раз более четырехсот спортсменов на скорость покоряли самую высокую вершину России и Европы (высота над уровнем моря 5642 метра). Среди них были и супруги Максим и Евгения Мельниковы из Ухты.

Спортивная пара из индустриальной столицы Коми регулярно участвует во всевозможных спортивных мероприятиях. С 2012 года они неоднократно побеждали в сложнейшей мультиспортивной гонке «Mondi Race». Это состязание традиционно организует совет молодежи АО «Монди СЛПК». Оно предполагает преодоление многокилометровых дистанций на полном самообеспечении, используя все возможные способы передвижения: бег, плавание, велосипед, байдарку и другие. Испытание делится на два класса – Lite (условия прохождения маршрута упрощены, заданное время прохождения 12 часов) и Pro (гонка для наиболее подготовленных спортсменов, заданное время прохождения 24 часа). Так вот супруги Мельниковы участвуют именно в категории повышенной сложности.

В Ухте Максим и Евгения ведут активный образ жизни: занимаются бегом, катаются на велосипедах, любят сплавляться на байдарках. На общественных началах они организовали клуб спорта и туризма «СЭТур». Максим – председатель организации, в задачи которой входит популяризация здорового образа жизни.

На этот раз смельчаки решили пройти новое испытание, попробовав силы в Red Fox Elbrus Race. Правда, на спортивный забег решился только Максим, а Евгения отправилась с ним в качестве группы поддержки. Тем не менее во время подготовки к спортивному восхождению она тоже покорила вершину.

– Давно хотели поучаствовать, запланировали отпуск на май ради этого, – рассказывает Максим Мельников. – Женя оказывала мне прежде всего поддержку, а я участвовал непосредственно в соревнованиях. Первые три дня мы акклиматизировались. На третий уже сделали подъем на вершину. Он дался, конечно, тяжело. Все-таки мало дней было на акклиматизацию, нужна где-то неделя. У нас же времени было не очень много, в первый день поднялись на высоту 4400 метров, на второй день на 4900, и на третий день поднялись уже на вершину Эльбруса. Далее два дня отдыхали перед спортивными стартами.

5 мая был своего рода квалификационный перед основным стартом забег под названием «Вертикальный километр». Спорт-смены преодолели высоту с 2450 метров до 3450. Все тяготы спортивных испытаний ребята фиксировали на видео, писали и дневники в соцсетях.

«Погода была как раз для бега, не жарко – не холодно. Да и снег вполне «бегательный», правда, вначале была «каша», но через 500 метров подъема трасса стала тверже. Попытка бежать во второй половине забега привела к отставанию на десять человек, сбил дыхание и встал. Хотел выйти из часа, но не удалось», – так Максим описал ощущения от «Вертикального километра», где он занял 78 место из 222, пройдя дистанцию за один час 3 минуты и 53 секунды.

В конце однодневного отдыха Максим сделал путевую заметку: «Кошки подогнаны, страховочная система налажена, штурмовой рюкзак собран, желудок до отвала наполнен углеводистыми макаронами, и можно отправляться спать! Завтра нас ждет увлекательный день».

Участники забега на Эльбрус называют себя скайраннерами (от английского sky – небо, и run – бег). Они делятся на профессионалов, которые стартовали с высоты 2350 метров, и любителей, начавших забег с высоты 3800. В качестве пробного шара Максим выбрал менее сложную дистанцию. Он поставил перед собой цель преодолеть ее меньше чем за четыре часа и попасть в число пятнадцати лучших по итогам гонки. В число призеров он не попал, но обе задачи выполнил: пробежал за три часа 51 минуту и 31 секунду, став восьмым.

«На высоте 5600 метров скорость движения даже по плато равна скорости движения черепахи. Хоть вершина уже и открылась, идти к ней без остановок не получалось. На последних 50 метрах решил финишировать достойно. План сработал, я на вершине! Перемешанные эмоции усталости, холода, эйфории и торжественности момента! Наконец, пришло время расчехлить рюкзак, накинуть куртку, выпить просто воды, съесть пару мармеладок, и тут жизнь наладилась. Два пакетика кофе «3 в 1», закинутые в рот как тонизирующее средство, привели в еще большее чувство и осознания достигнутой собственной победы!» – сделал он очередную дневниковую запись.

В этот же день эквадорец Карл Эглоф установил сразу два мировых рекорда. С высоты 2350 метров спортсмен поднялся до отметки в 5642 за 3 часа 24 минуты. Второй рекорд включает в себя и время спуска – 4 часа 20 минут 45 секунд.

Вместе с Максимом дистанции преодолевали и двое других ухтинцев – Андрей Иванцов и Василий Некрасов. Причем последний стартовал с высоты 2350 метров. Однако в число призеров пока не попал никто из представителей Коми, но все они ставят перед собой высокие цели и готовятся покорить вершину в следующий раз.

Говоря о финансовых затратах, Максим отметил, что за забег «Вертикальный километр» нужно было заплатить взнос в размере двух тысяч рублей, а финальное восхождение на Эльбрус стоило 2500. Он предупредил желающих попробовать свои силы в следующем году о том, что регистрироваться нужно заранее, потому что цена за участие непосредственно на месте возрастает примерно в три раза. Максим Мельников рассказал и о том, что организаторы предлагают специальные туристические пакеты, в которые включены переезды и ночевки, но отметил, что они с супругой предпочли действовать самостоятельно. По его словам, на Кавказе есть вполне достойные хостелы и кафе.

В мае прошлого года первым альпинистом из Коми, покорившим Эверест, стал Владимир Морозов. Пока туристы из Ухты отмечают, что не готовы к одному из самых сложных испытаний в мире.

– Это более серьезное мероприятие. Нужно готовиться кропотливо, серьезно, это требует гораздо большего бюджета, и выше риски. В будущем все возможно, но сейчас к этой вершине я еще не готов, – сказал Максим.

Ярослав СЕВРУК

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