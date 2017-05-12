Удорцы – на параде Победы

Восемь наших земляков – уроженцев Удоры в День Победы промаршировали по Красной площади. Чеканя шаг, удорчане, призванные минувшей осенью на службу в ряды Российской армии, а также служащие по контракту, прошли в составе армейских частей на главном параде страны, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Среди них благоевцы Анатолий Беззубов и Альберт Постников (на снимке). Анатолий – 1997 года рождения, в прошлом году окончил Благоевскую среднюю школу. Активно участвовал в художественной самодеятельности, играет на гитаре. Альберт после 9 класса поступил на физкультурное отделение Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа, будущий педагог. А пока они морпехи, служат в одной части в Калининграде. У обоих есть младшие братья, для которых они пример достойного служения Родине. Ведь известно – на парад Победы в Москве отбирают самых лучших.

Евгений Созонов и Виктор Палев из Пучкомы уже отслужили «срочную» в рядах Российской армии. Теперь они контрактники, проходят службу на севере, в Мурманской области. Евгений старше своего земляка, он уже успел отслужить три года по контракту в Санкт-Петербурге. Виктор до армии окончил школу в Важгорте, после службы работал в родном селе в хозбригаде. К сожалению, в районе хорошей работы не найти, поэтому ребята решили служить по контракту.

Из группы УДОРАonline «ВКонтакте» жители района узнали, что в параде Победы также приняли участие Виталий Петров из Важгорта, выпускник Усогорского филиала Сыктывкарского политехнического техникума Юрий Чибин, выпускники Ёдвинской школы Георгий Хмелевский и Александр Панченко.

Любовь ВАНЕЕВА

Фото администрации МР «Удорский»