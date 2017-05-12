Спорный участок отдадут под сквер

Администрация Сыктывкара начала процедуру возврата спорного участка в Орбите в муниципальную собственность. Об этом сообщил мэр города Валерий Козлов на встрече с инициативной группой жителей микрорайона. Столичный градоначальник направил в адрес директора ООО «Ассорти Плюс» письмо с предложением по соглашению сторон расторгнуть договор аренды участка в микрорайоне Орбита, на котором предполагалось строительство автопарковки.

Напомним, жители Орбиты подняли вопрос сохранения участка земли напротив магазинов «Пятерочка» и «Магнит» после того, как арендатор участка – компания «Ассорти плюс» начала там строительство автостоянки. Люди настаивали на том, что автостоянка там никому не нужна, а вот в создании на этом месте сквера нуждаются все жители. На данный момент в микрорайоне нет ни одной зеленой зоны, где мамы могли бы погулять с колясками, а пожилые люди – отдохнуть на скамейке. После того как инициативная группа микрорайона направила в администрацию города письмо с требованиями прекратить работы по строительству стоянки и разбить на этом месте сквер, руководство столицы организовало встречу с жителями, где были выслушаны все мнения. В ходе тех слушаний за горожан вступились и представители депутатского корпуса республики.

Инициативу благоустройства площадки в микрорайоне Орбита под место отдыха поддержал и глава Коми Сергей Гапликов. Руководитель республики обсудил эту тему с мэром Сыктывкара Валерием Козловым, предложив городским властям проработать с нынешними арендаторами варианты по предоставлению им иной площадки для строительства автопарковки.

В ходе диалога с активом Орбиты Валерий Козлов выразил уверенность, что компания – арендатор участка примет предложение администрации города.

– Наша юридическая служба выработала определенную правовую позицию. Считаю, что мы сможем вернуть участок в собственность муниципалитета, – отметил градоначальник.

По словам Валерия Козлова, он уже дал поручение начать процесс перевода земель в категорию рекреационных зон. Но поскольку процесс это достаточно длительный, завершить его планируется к концу лета.

– Все распоряжения даны, у нас есть календарный план реализации этой работы. В августе или сентябре администрация планирует внести на рассмотрение совета города проект изменения категории земель данного участка, – пояснил мэр.

Как заверила председатель городского совета Анна Дю, столичные депутаты тоже готовы поддержать инициативу изменения статуса данного участка.

Также в ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги по созданию на этой территории парковой зоны. Прежний участок предложено обустроить с учетом пожеланий жителей микрорайона как прогулочную зону и место отдыха с детьми. После разработки архитектурно-планировочных решений проект вынесут на публичное обсуждение, участвовать в котором смогут все заинтересованные жители города.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА