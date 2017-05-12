Продолжается сбор средств на памятник защитникам Отечества
В Печоре продолжается сбор средств на создание и установку памятника ветеранам боевых действий. Администрация муниципалитета совместно с Печорской городской организацией ветеранов, а также предприятиями города, ветеранами боевых действий и неравнодушными местными жителями уже собрали половину необходимой суммы. Стоимость памятника примерно 1 500 000 рублей.
Ветеранская организация планирует установить его на набережной Печоры, на месте памятной плиты погибшим в Афганистане, Чечне и других горячих точках. Как сообщили организаторы, эскиз памятника уже готов.
Средства на обустройство прилегающей территории, организацию аллеи, освещения, установку скамеек, постамента под памятник, а это около 1,2 миллиона рублей, администрация города выделит в текущем году.
Юридический адрес: 169600, Республика Коми, г.Печора, ул.Булгаковой, д.11, к.4.
ИНН 1105008111/КПП 110501001,
ОГРН 1031100001250,
р/с 40703810328100000175,
к/с 30101810400000000640 в ОБС 8617
Сбербанка России г. Сыктывкар,
БИК 048702640.
Назначение платежа – НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. Средства можно перечислить через мобильный банк на телефоны: 8 912 95 45237 – Василий Чистяков;
8 912 13 23810 – Данел Каманчаджян.
По этим телефонам и адресу можно получить подробную информацию.
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