Продолжается сбор средств на памятник защитникам Отечества

В Печоре продолжается сбор средств на создание и установку памятника ветеранам боевых действий. Администрация муниципалитета совместно с Печорской городской организацией ветеранов, а также предприятиями города, ветеранами боевых действий и неравнодушными местными жителями уже собрали половину необходимой суммы. Стоимость памятника примерно 1 500 000 рублей.

Ветеранская организация планирует установить его на набережной Печоры, на месте памятной плиты погибшим в Афганистане, Чечне и других горячих точках. Как сообщили организаторы, эскиз памятника уже готов.

Средства на обустройство прилегающей территории, организацию аллеи, освещения, установку скамеек, постамента под памятник, а это около 1,2 миллиона рублей, администрация города выделит в текущем году.

Юридический адрес: 169600, Республика Коми, г.Печора, ул.Булгаковой, д.11, к.4.

ИНН 1105008111/КПП 110501001,

ОГРН 1031100001250,

р/с 40703810328100000175,

к/с 30101810400000000640 в ОБС 8617

Сбербанка России г. Сыктывкар,

БИК 048702640.

Назначение платежа – НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. Средства можно перечислить через мобильный банк на телефоны: 8 912 95 45237 – Василий Чистяков;

8 912 13 23810 – Данел Каманчаджян.

По этим телефонам и адресу можно получить подробную информацию.