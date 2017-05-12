Праздник детей и родителей

15 мая в Коми отметят Международный день семьи. Ключевым мероприятием праздника станет торжественное вручение премий правительства республики лучшим многодетным семьям.

Всего в этом году на правительственную премию претендовали 15 многодетных семей, пять из них по решению конкурсной комиссии были признаны лауреатами. К премиальному поощрению представлены ухтинская семья Раевских, в которой воспитываются трое детей, сосногорская семья Щукиных с шестью детьми, семья Чукичевых с четырьмя детьми из Усть-Вымского района, семья Стратулат из Прилузья, где растут трое детишек, и семья Волковых из Койгородского района, воспитывающая четверых детей.

Каждая из семей – пример взаимного уважения, любви и ответственного отношения к воспитанию детей.

Награждение лауреатов состоится во время торжественного приема у главы Коми. Кстати, с этого года по предложению Сергея Гапликова республиканская премия установлена в одинаковом размере – по 100 тысяч рублей. В предыдущие годы денежное поощрение лауреатам было дифференцированным: первая премия (100 тысяч рублей), вторая и третья – соответственно 50 и 30 тысяч рублей.

Кроме того, семьи ожидает праздничный обед в одном из ресторанов Сыктывкара и интересная культурная программа.

К Международному дню семьи приурочены также различные акции , тематические конкурсы, тренинги, мастер-классы, книжные выставки и дни открытых дверей, которые в течение всего мая будут проходить в образовательных, медицинских организациях и учреждениях культуры региона. Мероприятия направлены в первую очередь на формирование семейных ценностей.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Коми, на базе учреждений здравоохранения в рамках школы молодых родителей организуют беседы, лекции для родителей, консультации для женщин на тему «Буду мамой». В Республиканской детской клинической больнице совместно с Национальной детской библиотекой имени Маршака пройдут интерактивные беседы и настольные игры для детей и родителей, лекции по детско-родительским отношениям.

Дом дружбы народов Республики Коми организует фестиваль семейных инсценировок детских сказок «Мойд куд». Библиотеки проведут тематические книжные выставки, викторины, литературные праздники и игротеки.

Республиканский центр экологического образования в субботу, 13 мая, организует «Семейный выходной» с бесплатными экскурсиями по зоопарку, а также досугопарковый микс «Ходит Солнышко по кругу» для семей с детьми.

В воскресенье, 14 мая, Национальная галерея РК устраивает день открытых дверей для семейных посетителей. В программе – экскурсии, заседания семейного клуба выходного дня для православных и многодетных семей «Звезда Вифлеема», мастер-класс по изготовлению куклы-скрутки, показ отечественных мультфильмов на тему семьи.

В понедельник в школах республики пройдут классные часы на темы семьи, выставки творческих работ, спортивные мероприятия.

Кроме того, 15 мая в регионе состоится телефонная горячая линия, посвященная Международному дню семьи, на базе детского телефона доверия 8-800-2000-122. Компетентные специалисты ответят на все интересующие вопросы.

Лина ПЕРОВА