Финно-угорское сближение

Коми посетила делегация Венгерской Республики

В среду, 10 мая, в Сыктывкаре состоялась рабочая встреча главы Коми Сергея Гапликова с делегацией Венгерской Республики, возглавляемой председателем комитета по иностранным делам Государственного Собрания Венгрии Жолтом Неметом и Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Российской Федерации Яношем Балла. Стороны обсудили перспективы развития экономического сотрудничества и культурных связей между Республикой Коми и регионами Венгрии.

Сергей Гапликов отметил, что Коми и Венгрию связывают давние дружеские отношения, подчеркнув интерес со стороны правительства региона к расширению такого сотрудничества.

– Считаю, что наша общая заинтересованность в развитии коми-венгерских отношений, причем не только в рамках финно-угорского сотрудничества, может стать основой для более тесного взаимодействия по самым различным направлениям: будь то межпарламентское сотрудничество, развитие торгово-экономического сотрудничества и совместные бизнес-проекты, усиление культурных и образовательных связей, – заявил глава Коми.

Председатель комитета по иностранным делам Государственного Собрания Венгрии Жолт Немет выразил готовность к содействию в реализации проектов по обозначенным направлениям, подчеркнув, что видит перспективы развития совместных проектов в энергетической отрасли, жилищно-коммунальном хозяйстве, развитии сельского хозяйства и туризме.

– Сегодня складываются очень хорошие предпосылки для укрепления двусторонних связей между Венгрией и Россией в целом, а также регионами наших стран. Главы государств, представители отдельных ведомств осуществляют плодотворное сотрудничество, и я думаю, что мы должны подключаться к этой работе, понимая, что международные контакты не могут ограничиваться взаимодействием с представителями федерального уровня. Тем более что Республика Коми является одним из значимых финно-угорских регионов России, – обозначил позицию Жолт Немет.

Стороны договорились организовать в ближайшее время встречи, на которых предстоит обсудить перспективные промышленные, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты, предлагаемые к реализации в рамках двустороннего сотрудничества.

Кроме того, по инициативе Сергея Гапликова венгерская сторона рассмотрит предложение по участию в международном кинофестивале, который предполагается провести в Коми. В числе совместных мероприятий, возможных к реализации в ближайшее время, – обмен по линии культуры: проведение выставок картин, а также организация гастролей артистов театров, танцевальных и хоровых коллективов в Венгрии и РК.

Пресс-служба главы и правительства Коми