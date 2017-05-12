Аварийность пошла на спад

Минстрой отчитался перед общественниками об итогах отопительного сезона

Отопительный сезон 2016-2017 в Коми прошел заметно благополучнее предыдущего – снизилась аварийность. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РК – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Константин Лазарев на заседании Общественного совета при возглавляемом им министерстве.

Совсем без мелких и крупных аварий на тепловых, водопроводных и электрических сетях, конечно, не обошлось. Вспомним хотя бы ситуацию на Воргашоре в начале января, когда случилась утечка на трубопроводе, ведущем от ТЭЦ-2, и несколько домов оказались под угрозой «заморозки». Но само количество технических инцидентов заметно снизилось: результат этого сезона – 502 аварии, прошлого – 703. Поскольку отопительный сезон еще не закончен, цифры эти предварительные и могут измениться. Общественникам же их поспешили озвучить, видимо, потому что подобные встречи нередко становятся площадкой для «генеральной репетиции» выступлений на заседаниях правительства. А прошедший отопительный сезон на высшем региональном уровне по традиции обсуждают в конце мая – начале июня.

Что касается планов на грядущий сезон, то до его начала в Коми нужно будет заменить как минимум 83 километра старых отопительных сетей, иначе на дальнейшее снижение аварийности рассчитывать не стоит. В частности, обновлению в этом году подлежит 31 километр тепловых сетей, 40 километров водопроводных и 12 километров канализационных. По сути работа уже началась, но хорошими темпами она идет только в половине муниципалитетов. При этом Константин Лазарев отметил, что нужно менять куда больше сетей, чем заявлено.

Кроме того, идут работы по завозу в муниципалитеты топлива для котельных (уголь, мазут, щепа, топливные брикеты) на предстоящую зиму, все планы уже практически выполнены.

Особо министр остановился на задолженности за коммунальные ресурсы. Проблема эта многолетняя, и к нынешнему моменту долги достигли 7,5 миллиарда рублей. Больше половины – 4,2 миллиарда – недоплатило население региона, остальное – различные организации. Впрочем, Константин Лазарев заявил, что на фоне других регионов задолженность за коммуналку у Коми не самая большая. Но это, конечно, не повод для радости, нужно работать над собираемостью платежей, уровень которой должен достичь к 2020 году 98 процентов. Большая часть городов и районов республики к этому уже очень близка, отстают Воркута, Инта, Вуктыл, Печора и Княжпогостский район.

Кстати, в целом россияне должны поставщикам ЖКУ уже больше триллиона рублей.

Интересно, что отстающий в плане сборов за ЖКУ Княжпогостский район оказался на хорошем счету по другому направлению: в этом муниципалитете, а также в Сысольском районе уже завершена программа переселения из ветхого и аварийного жилья. В целом, по выражению министра, эту программу в Коми «пришлось вытаскивать за уши» – на конец 2015 года уровень ее выполнения достигал лишь восьми процентов. Сейчас ситуация выглядит куда лучше: уровень выполнения примерно равен среднероссийскому – 72-73 процента, так что к первому сентября, полагает Константин Лазарев, все кому следует новоселье сыграют. В то же время в министерстве уже столкнулись с парадоксальной ситуацией, когда граждане не хотят переезжать в построенные для них дома, даже если нет претензий к качеству нового жилья. Дело в том, что после переезда из барака с печным отоплением и выгребной ямой на улице в благоустроенное жилье квартплата вырастает. Перспектива дополнительных расходов многих не радует. Минстрой, в свою очередь, должен выполнить задачу по повышению уровня благоустройства жилья, поэтому строить новые дома с сортиром во дворе и прочими «антиудобствами» никак не может.

Анна ПОТЕХИНА