Выставка добрых услуг

«Во благо семьи и детства» – под таким названием прошла выставка социальных услуг в столичной администрации. Экспозиция, организованная Центром социальной помощи семье и детям Сыктывкара, была приурочена к 20-летию центра.

Весь спектр социальных услуг, проектов и технологий, реализуемых в центре, был представлен посетителям и гостям в ходе тематических площадок. Услуги этого учреждения востребованы и нужны в первую очередь многодетным, попавшим в трудную жизненную ситуацию, малоимущим, замещающим, имеющим детей-инвалидов семьям. Родители, испытывающие трудности в воспитании своих детей, могут получить в центре профессиональную консультацию.

Названия тематических площадок отражали суть деятельности социальных работников в том или ином направлении. К примеру, в рамках площадки «Обрести семью» можно было получить всю необходимую информацию о развитии форм семейного устройства детей-сирот и их социальной адаптации. Темой площадки «Мир в семье» стали профилактика семейного неблагополучия и пропаганда здоровых межличностных семейных отношений. Также на выставке работали площадки «Шаг навстречу», «Твой выбор», «Город добра», «Семейная гостиная», «История и традиции».

В ходе выставки подвели итоги и наградили победителей городского конкурса семейной фотографии «Счастливая семья – 2017», чествовали ветеранов отрасли.

Галина ГАЕВА