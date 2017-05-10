Через четыре года под Эжвой раскинется яблоневый сад

Эжвинский дачник Михаил Знакомов уверен, что нет ничего фантастического в бизнес-проекте создания яблоневых садов на севере и если дела пойдут так, как он задумал, то через четыре года в магазинах и на рынке появятся сыктывкарские яблоки.

Дачу за Эжвой молодая семья Знакомовых купила в 2011 году, чтобы решить жилищный вопрос. В наследство от предыдущего хозяина досталась небольшая яблоня неизвестного сорта, которая поначалу даже и не цвела.

– Мы и не верили, что на ней хоть что-то вызреет, ну, может, появятся когда-то яблоко или два, даже не ухаживали за ней поначалу, росла как дикая, – рассказал корреспонденту «Республики» Михаил Знакомов. – Через пару лет несколько яблок появилось, дальше – больше. А потом она так плодоносить стала, подходишь, раздвигаешь ветки, а там – сплошь яблоки, осенью семь или восемь ведер сняли. У меня жена риелтор, она как раз занялась продажей загородной недвижимости и дач. Я ее подвозил к клиентам не раз и обнаружил, что яблони у нас не редкость, яблоки вызревают, и хорошие. На нашей яблоне некрупные и кисловатые, а у людей и крупные, и сладкие – всякие.

Глядя на это, эжвинец решил, что неплохо бы и у себя на участке устроить небольшой яблоневый сад. Начал изучать эту тему, обнаружил, что зимостойких сортов, которые годятся для выращивания на севере, выведено уже очень много. И урожай они дают хороший. Присмотрел несколько сортов, которые хотел бы посадить сам, увлекся, связался с питомником в Свердловской области, где не только продают холодостойкие саженцы, но и дают консультации по выращиванию яблонь. В результате этой зимой пришла в голову идея: «Почему бы не попробовать выращивать яблоки в промышленных масштабах?» Агрономы из питомника подтвердили, что такое вполне возможно даже в Коми, порекомендовали сорта, особо устойчивые к холодам и с плодами, пригодными к долгому хранению. При этом посоветовали не ограничиваться яблоками, а попробовать посадить адаптированные для северных условий груши и даже абрикосы.

В бизнес-инкубаторе помогли разработать бизнес-проект, который эжвинец недавно успешно защитил. Теперь нужно воплощать идею в жизнь. По проекту нужен гектар земли, на котором можно будет разместить до двух тысяч саженцев. В первый год, впрочем, Михаил Знакомов рассчитывает посадить примерно триста, чтобы не рисковать сразу большим количеством яблонь.

Сейчас основная проблема – земля. Пока эжвинец присмотрел территорию двух заброшенных дачных обществ, не так далеко от города, где даже электричество проведено. Но есть подозрения, что с землей там что-то не так, возможно, заболочена, пока снег окончательно не сойдет – сказать нельзя. В ближайшие дни Михаил собирается на прием в мэрию, чтобы обсудить вопросы выделения ему участка под сад. Если все сложится удачно и к лету он успеет получить землю, деятельность придется развить бурную, чтобы не опоздать с закладкой сада. Надо распахать участок, купить саженцы. Уже есть договоренность с уральским питомником, но автор проекта планирует заглянуть и к местным селекционерам, а также необходимо привезти навоз с птицефабрики. В первое время, видимо, придется ночевать на участке, так как есть опасение, что найдутся желающие позаимствовать пару-тройку саженцев.

Окупаться проект, по расчетам Михаила Знакомова, должен начать через пять лет.

– Плохо то, что нужно сразу вложить большие деньги, а реальной прибыли еще придется подождать, – сетует он. – Хотел взять грант, но их в основном выдают из расчета, что проект начнет окупаться уже через три года.

По образованию Михаил теплотехник, отработал десять лет в совхозе «Пригородный», так что близко познакомился с технологией полива, удобрения, обогрева. Теперь в его личной теплице огурцы появляются на пару недель раньше, чем у соседей, и урожай отличный. Главный секрет – безжалостно удалять лишние плети, чтобы вся энергия растения шла на плоды. Хотя навык садово-огородной деятельности благодаря работе в сельхозпредприятии у него есть, Михаил Знакомов в будущем планирует получить специальное образование: когда начал общаться с агрономами из питомника, понял, что ему это очень интересно.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА и Михаила ЗНАКОМОВА

Советы яблоневода

Для посадки нужно брать саженцы тех сортов, что выведены в регионах, по климату схожих с Коми. Хороший вариант для дачи, по мнению Михаила Знакомова, это полукарликовые сорта яблонь. Они быстрее начинают плодоносить, чем сильнорослые яблони, плоды на них вызревают быстрее, места они требуют меньше, а зимой их по макушку заносит снегом, из-за чего они меньше мерзнут. Но следует помнить, что у полукарликов корневая система расположена близко к поверхности земли, поэтому сильный ветер может запросто вырвать саженец с корнем. Так что деревца нужно хорошо подвязывать, а на зиму обязательно делать вокруг растения теплую «подушку» из компоста, сухих листьев.

Первые яблоки могут появиться на яблонях-полукарликах уже через два года после посадки, но лучше не торопить дерево с урожаем, а делать правильную обрезку. Тогда плоды появятся на третий-четвертый год, но в будущем урожай будет куда обильнее.

При посадке место прививки не должно быть ближе чем 15 сантиметров к земле. Все ветки, вырастающие ниже прививки, нужно удалять. Если обрезки саженцу яблони только на пользу, то пересадки для него губительны. Выбирайте место для яблони раз и навсегда, советует дачник.