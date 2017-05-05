Свежие газеты – в подарок от «Дорожного контроля»

Бесплатную подписку на газету «Республика» подарило руководство ГКУ РК «Дорожный контроль» ветеранам, находящимся на попечении сотрудников сыктывкарского территориального центра социального обслуживания.

Как рассказала директор этого центра Марина Южина, бесплатную подписку на второе полугодие получат 16 пожилых людей.

– Наши подопечные – люди преклонного возраста, интернетом они не пользуются и предпочитают получать новости и информацию из печатных изданий. А газета «Республика» – это всегда объективная, взвешенная и свежая информация, – рассказала Марина Южина. – Пожилым людям не нужно будет никуда ходить, газету на дом им будут приносить обслуживающие их социальные работники.

Галина ГАЕВА