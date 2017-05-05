Экологи Коми намерены провести референдум

На ближайшей сессии, которая состоится в конце мая, Госсовету республики предстоит рассмотреть ходатайство инициативной группы общественной организации «Экологи Коми» о проведении референдума по трем актуальным экологическим вопросам. 5 мая на своем заседании избирательная комиссия региона дала на это соответствующее согласие.

Вопросы для референдума, сформулированные участниками инициативной группы, звучат следующим образом: «Считаете ли вы, что в структуру органов исполнительной власти Коми должно входить Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК?»; «Считаете ли вы, что глава и Госсовет Коми должны инициировать на федеральном уровне решение о запрете эксплуатации промысловых нефтепроводов, введенных в эксплуатацию до 2000 года?»; «Считаете ли вы, что необходимо исключить из программы развития Республики Коми геологоразведочные работы и промышленное освоение месторождений золота «Чудное» в национальном парке «Югыд ва»?».

Согласие на проведение референдума республиканский избирком дал лишь с третьего раза – до этого в документах, поданных инициативной группой, обнаруживались ошибки и недочеты. 26 марта 2017 года было проведено новое собрание и повторно собраны подписи в поддержку инициативы. Достаточно было 20 подписей, но собрали 35. Одна подпись была не засчитана, и в итоге осталось 34 подписанта. Также избирком выявил еще одно несоответствие, которое, впрочем, не является нарушением федерального и республиканского законодательства о выборах и референдумах. Таким образом, «Экологи Коми» получили согласие республиканской избирательной комиссии на проведение референдума.

Теперь документы будут переданы в Госсовет, где проведут их экспертизу на соответствие вопросов и формулировок федеральному законодательству. Если будет принято решение о регистрации инициативной группы референдума, ей в течение месяца предстоит собрать не менее двух процентов подписей избирателей республики – 14 тысяч голосов.

В случае удачного прохождения всех этапов парламентского согласования и сбора подписей референдум может быть назначен на единый день голосования 10 сентября текущего года.

Лина ПЕРОВА