Жители Сыктывкара меньше всего платят за капремонты среди россиян

Рейтинг региональных центров по размеру среднего платежа на капитальный ремонт составили аналитики Ассоциации компаний обслуживания недвижимости (АКОН). В Ханты-Мансийске (ХМАО) взнос на капремонт составляет 11,51 рубля в месяц за один квадратный метр жилья. На втором месте по этому показателю находится Салехард (ЯНАО) — 10,50 рубля в месяц. В противоположном конце списка, где расположились региональные центры с самым низким размером взноса, Санкт-Петербург — 2,97 рубля и Сыктывкар — 2,45 рубля в месяц за квадратный метр. Столица Коми является абсолютным лидером среди крупных населенных пунктов страны, жители которых платят минимальные взносы на капремонт.

Аналитики АКОН также оценили ситуацию с соотношением платежей, идущих на капитальный ремонт и сумм, которые жильцы отдают за содержание и текущий ремонт своих домов. Для этого были взяты тарифы на содержание и текущий ремонт, а также взносы на капитальный ремонт в каждом из регионов. После чего аналитики определили отношение взноса на капремонт к тарифу на содержание и текущий ремонт, сообщает сегодня «Российская газета».

Лидером в этом плане стал город Магас (Республика Ингушетия) с долей 164 процента. Высокая доля также была зафиксирована в Орле (Орловская область) — 40 процентов. Самым низким показатель получился в Хабаровске (Хабаровский край) — 9 процентов, в Якутске (Республика Саха (Якутия) — 10 процентов и в Санкт-Петербурге — 11 процентов.

Размер взносов на капремонт рассчитывается с учетом стоимости восстановительных работ для конкретного объекта недвижимости определенной конструкции. Дом может быть панельный, кирпичный, деревянный. Однако конечная величина взноса сильно зависит еще и от региональной специфики.

— Результаты по регионам получились действительно очень разными. Учитывая это, мы обратились к председателю правительства Дмитрию Медведеву с предложением определять размер взноса на капитальный ремонт как процент от действующей платы за содержание и текущий ремонт жилья, с оптимальной долей в 25 процентов, — отметил глава попечительского совета АКОН Сергей Креков.