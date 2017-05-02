Бывший руководитель Комитета лесов Коми стал главным по лесозащите в стране

В последних числах апреля директором федерального бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» назначен Олег Токарев. В 2015 году он работал замруководителя, а позже и.о. руководителя Комитета лесов Коми. В 2016 году был назначен замминистра природных ресурсов и окружающей среды республики. С октября 2016 года Олег Токарев работал советником руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.