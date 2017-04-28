Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!

Вот уже много лет Первомай символизирует для нас мир и согласие, солидарность и уважение к труду и труженикам. Все, чем по праву гордится Республика Коми, – это результат труда ее жителей, многих поколений людей самых разных национальностей и профессий, совместными усилиями создающих благополучие родной республики.

В этот день особые слова благодарности хочу выразить старшему поколению, нашим дорогим ветеранам. Ваше умение жить и работать, не жалея себя, с полной самоотдачей будет всегда для нас достойным примером и ориентиром в профессиональной деятельности.

Очень важно, чтобы каждый из нас жил и работал с осознанием того, что только своим созидательным трудом, стремлением изменить к лучшему свою жизнь и жизнь окружающих мы сможем добиться положительных перемен в экономике, социальной сфере, обществе.

Желаю всем жителям республики крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и согласия. Пусть ваш труд будет востребован, оценен по достоинству, приносит радость и удовлетворение!

Глава Республики Коми Сергей Гапликов