Музыкальных педагогов республики научат взаимодействовать с «цифрой»

В Сыктывкаре на площадке Коми республиканского института развития образования стартовал образовательный проект «Возможности работы со звуком на новейших электронных клавишных инструментах». Программа, разработанная московскими специалистами, нацелена не только на повышение профессионального уровня преподавателей музыкальных учебных заведений, но и на то, чтобы расширить кругозор и примирить заядлых консерваторов с «цифрой».

— Когда встает вопрос об обучении ребенка игре на фортепиано родители в 95 процентов случаев покупают цифровой клавишный инструмент потому, что он удобней. И если ребенок учится у консервативно настроенного педагога, то начинается недопонимание. А все потому, что наставник попросту не знает, как заниматься с электронным инструментом, какие у него есть нюансы и особенности звучания, как различаются инструменты по звуку, по клавиатуре, — начал встречу преподаватель московского Института открытого образования, эксперт по электромузыкальным инструментам Денис Рутгерс.

Участие в образовательной программе, которая будет проходить с 24 по 28 апреля, принимают преподаватели, концертмейстеры и педагоги дополнительного образования из Сыктывкара, Вуктыла, Ижемского, Сыктывдинского и Корткеросского районов, всего — 22 человека. В течение пяти дней слушателей ждут лекции и практические занятия, на которых будут разобраны принципы работы с цифровыми фортепиано, аранжировочными станциями и синтезаторами.

В Сыктывкаре образовательные программы, посвященные работе с современными клавишными инструментами, проходят с 2009 года. Проект инициирован группой компаний МузМир. Опыт предыдущих лет показал, что ликбез по современным музыкальным технологиям — это не роскошь, а профессиональная необходимость. Зачастую из-за низкой грамотности преподавателей дети не имеют возможности полноценно развиваться и от этого, как результат, страдает качество образования.

— Представим ситуацию: ребенок дома занимается на цифровом фортепиано, а в классе на акустическом и если педагог не разбирается в современных музыкальных технологиях, то он не сможет давать адекватные задания и будет ругать ребенка зря. Нередко бывает так, что педагоги не хотят изучать современные электронные инструменты, кто-то из-за боязни, кто-то в силу скепсиса, но лично мое мнение — это не профессионально. «Цифра» уже с 2000-х годов плотно вошла в нашу жизнь, и уметь с ней работать профессиональному музыканту жизненно необходимо, — резюмировал Денис Рутгерс.