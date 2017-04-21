Жителей республики призвали не стесняться «стучать»

Роль граждан в обеспечении общественной безопасности обсудили участники дискуссии, состоявшейся в региональном отделении партии «Единая Россия». По мнению выступавших, в нынешней непростой ситуации бдительность граждан может помочь предотвратить многие беды – для этого надо лишь внимательно наблюдать за происходящим вокруг и своевременно сообщать в правоохранительные органы о подозрительных людях и событиях.

Участники дискуссии вспомнили о теракте в питерском метро, отметив, что в критической ситуации люди повели себя достойно. Но граждане почему-то мобилизуются, объединяются и проявляют лучшие свои качества после очередной трагедии. А пока не пришла беда, люди порой проявляют вопиющее неуважение к закону и пренебрегают правилами безопасности.

Исполняющий обязанности заместителя начальника ГИБДД Коми Алексей Моисеев напомнил о недавнем трагическом ДТП в Удорском районе, в котором пострадали более сорока человек. Все они ехали в пассажирском автобусе, где всего 23 места для сидения.

Председатель Общественной палаты Коми Галина Киселева рассказала о том, как участвовала в проверке работы сотрудников транспортной полиции на территории аэропорта и железнодорожного вокзала. Во время самой проверки придраться было не к чему – все инструкции и правила выполнялись безукоризненно. Но уже на следующий день, когда Галина Киселева по личной инициативе заглянула на один из проверенных накануне объектов, стражи порядка там отсутствовали.

По мнению Галины Киселевой, осторожность и бдительность надо проявлять постоянно: даже, казалось бы, в относительно безопасных местах может таиться угроза. Например, любой гражданин может оставить сумку с чем угодно, даже со взрывчаткой, в камере хранения магазина.

Заместителя председателя Госсовета Валентину Жиделеву взволновало пренебрежение к выполнению законов. Самый простой пример – требование об установке на автомашины наклейки «Шипы».

– Все ли это требование выполняют? Всех ли проверили? – поинтересовалась вице-спикер Госсовета Коми.

Алексей Моисеев признал, что многие автомобилисты восприняли нововведение в штыки, некоторые водители стали всячески «изгаляться», заменяя треугольник с буквой «Ш» издевательскими надписями.

Валентина Жиделева подчеркнула, что долг каждого гражданина – выполнять закон, каким бы он ни был, и общество должно это осознать.

Участник дискуссии Юрий Болобонов отметил, что некоторые россияне до сих пор считают обращение в правоохранительные органы с информацией о подозрительных действиях «стукачеством», и призвал изменить это отношение ради собственной безопасности.

Член регионального политсовета «Единой России» в Сысольском районе Владимир Бобров напомнил о пользе школьного курса основ безопасности жизнедеятельности. Но, по мнению участника дискуссии, программа этого курса должна быть гибкой, чтобы оперативно включать в нее актуальные темы, поскольку в век развития высоких технологий возникают новые опасности.

Людмила ВЛАСОВА