В регионе идет голосование за логотип Года добрых дел

На портале «Активный регион» (www.signal.rkomi.ru/golos) объявлено голосование за логотип Года добрых дел. Свои варианты логотипа представили студенты СГУ имени Питирима Сорокина и члены молодежного правительства Коми. По словам авторов, решение проявить инициативу, причем безвозмездно, пришло, чтобы таким образом тоже приобщиться к Году добрых дел.

– Год добрых дел – это хороший старт на пути к столетию республики. Тот темп, который будет задан в этом году, даст нам понимание, насколько мы готовы уверенно перешагнуть вековой юбилей. Мы решили, что Год добрых дел должен иметь свой символ, с которым будут ассоциироваться все воплощенные за это время благие намерения сегодня и в будущем, – отметила министр национальной политики Коми Елена Савтенко.

Логотип, представленный студентами СГУ имени Питирима Сорокина, символизирует единство, изображая его через хоровод. Единство – взаимосвязь определенных предметов, процессов, которая образует целостную систему взаимодействия, внутренне устойчивую в изменениях и в то же время включающуюся в более широкую систему, в конечном счете – в составе бесконечного во времени и пространстве мира.

Цвета логотипа подобраны не случайно, это сакральные архаичные цвета.

Логотип, предложенный молодежным правительством, представляет собой сердце – самый узнаваемый на любом континенте символ, несущий в себе одинаковый для всех людей смысл: любовь, доброту, милосердие и сострадание. Сердце вписано в пазл, каждый элемент которого можно представить как какое-то конкретное доброе дело. Собираясь по кусочкам воедино, пазл символизирует республику, сотканную из добрых дел. Важно каждое, даже самое маленькое доброе дело, также как в пазле важна каждая его часть. Для разработки логотипа были использованы цвета флага Республики Коми – синий, зеленый и белый.

Игорь ПЕТРОВ