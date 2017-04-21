КСП рассказала об эффективности использования средств

Более 500 фактов нарушений почти на два миллиарда рублей выявила Контрольно-счетная палата Коми в прошлом году. Общий объем охваченных контрольными мероприятиями средств составил 5,2 миллиарда. Такие данные прозвучали в докладе председателя КСП Елены Филимоновой, с которым она выступила перед депутатами Госсовета на заседании парламента республики 20 апреля.

В 2016 году КСП провела восемь контрольных и 15 контрольно-аналитических мероприятий, а также 40 внеплановых проверок в строительной и социальной отрасли, жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах. Финансовую экспертизу прошли 24 законопроекта, антикоррупционную экспертизу – 131 закон. Экспресс-методом были проведены экспертизы 18 госпрограмм, деятельность 15-ти муниципалитетов и шести государственных учреждений. Проверены 108 объектов строительства, реконструкции и дорожной инфраструктуры. На территории десяти муниципальных образований проинспектированы 16 детских садов, строительство которых осуществлялось с привлечением средств из федерального бюджета. Всего в ходе проверок было выявлено 523 нарушения на сумму 1,8 миллиарда рублей.

При этом, как отметила Елена Филимонова, 70 процентов выявленных фактов носят процедурный характер, то есть нарушены сроки поставки материалов и оборудования, выполнения строительных работ, сроки оплаты работ. Это прежде всего вопрос эффективного управления финансами, подчеркнула руководитель палаты. По 41 факту были выданы предписания об устранении нарушений, 28 из них устранены.

Особое внимание КСП уделила проверке деятельности фонда капитального ремонта многоквартирных домов. На начало года задолженность муниципалитетов перед фондом сократилась на 31 миллион рублей. По результатам проверки эффективности использования средств в рамках программы устойчивого развития сельских территорий в бюджет республики с остатков на счетах коммерческих банков возвращено 1,2 миллиона рублей.

Лина ПЕРОВА