Отличники тотального диктанта

В минувшую субботу в Институте гуманитарных наук СГУ имени Питирима Сорокина вручили сертификаты сыктывкарским участникам Всероссийской образовательной акции «Тотальный диктант» и наградили «отличников».

В этом году тотальный диктант в столице Коми написали 327 человек. Только десять работ оказались без единой ошибки. Еще в нескольких работах было допущено по одной пунктуационной ошибке, и их тоже оценили на «отлично». В результате сертификаты «отличников» получили 23 человека. Награждали участников координаторы акции в Сыктывкаре: доцент кафедры русской и общей филологии Юлия Ильина и заведующая кафедрой общей и русской филологии Татьяна Бунчук.

Прогнозируемое число «отличников» составляет один процент от общего числа участников, а в этом году их число превысило семь процентов. Число «хорошистов» также превысило средний показатель. В целом же по итогам акции число «отличников» составило около десяти процентов от всех участников тотального диктанта. Это стало рекордом.

Артур АРТЕЕВ

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Тотальный диктант в этом году написали 200 234 человека. Из них в России – 157 439 человек, за рубежом – 17 433 человека и 22 тысячи – онлайн. В самолетах диктант написали 300 человек, 60 человек – в поездах, 45 человек – в троллейбусе в Крыму. На станциях в Антарктиде в акции приняли участие 19 полярников. Всего в акции участвовала 71 страна. Узнать свою оценку можно на сайте totaldict.ru.