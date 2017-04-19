Беседы об Арктике

Цикл публичных лекций, посвященных Северу, начали в минувший вторник в Национальной библиотеке Коми. Просветительский лекторий, посвященный арктическому региону, библиотека проводит совместно с Коми научным центром.

Первую лекцию прочитал член-корреспондент РАН, доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Виталий Лаженцев. Автор и соавтор более трех сотен научных трудов, он является одним из признанных авторитетов, занимающихся анализом роли Севера в развитии экономики России.

Читателям библиотеки он рассказал об Арктике и Севере в системе региональной политики страны. Арктика для России сегодня – это кладовая природных ресурсов, которые могут обеспечить развитие и благосостояние нашей страны на многие годы вперед. Здесь сосредоточено 80 процентов природно-ресурсного потенциала нашей страны и около четверти мировых запасов углеводородного сырья. При этом Арктика остается удивительно уязвимой. Ее природа крайне хрупка, связи ее экосистем сложны и плохо предсказуемы. Арктика меняется столь стремительно, что планы и идеи, актуальные еще несколько лет назад, на глазах становятся бессмысленными, поэтому она нуждается в изучении и понимании.

26 апреля в библиотеке пройдет следующая лекция. Об экологических проблемах городских жителей региона расскажет заведующая лабораторией биоресурсной экономики и социальной экологии Института социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ Татьяна Тихонова.

Артур АРТЕЕВ

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