Юные футболисты из Сыктывкара «взяли» бронзу, но мечте не изменили

Спортсмены детского дома №1 из Сыктывкара обыграли в Екатеринбурге половину команд и привезли в Республику бронзовые медали. В столице Урала завершился полуфинал всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Шанс сыграть на поле с клубом «Арсенал» в Лондоне получили спортсмены из Очёрской (Пермский край) и Тужинской (Кировская область) школ-интернатов.

Нынешний год стал рекордным по количеству команд – на поле футбольного манежа «Урал» вышли 12 сборных Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Кировской областей, Пермского края, Республик Коми и Удмуртия. Но путёвку в Сочи на финальный этап получили только победители в каждой возрастной категории.

«Команда юных футболистов из Сыктывкара показала по-настоящему красивую и слаженную игру. Они шли к этому успеху 6 лет и им чуть-чуть не хватило удачи. На их счету ни одной игры «всухую», 3 победных матча, всего 2 пропущенных мяча за 4 игры. Им не удалось повторить подвиг их предшественников и отправиться в олимпийскую столицу в третий раз. Но они не изменяют своей мечте и продолжат борьбу за главный приз в следующем году», – отметила менеджер по связям с общественностью компании «МегаФон» в Коми Светлана Иевлева.

«Для нас это был настоящий праздник, – вспоминает ведущий игрок команды, нападающий Артем Мерзляков. – Мы еще никогда не участвовали в соревнованиях такого высокого уровня, где собиралось так много команд. Мы очень много тренировались, играли с огромным азартом, в полную силу. Вышли в полуфинал, но выиграть не сумели. Жаль, что в следующем году сам принять участие не смогу, но буду готовить младших. Мечты должны сбываться!»





Приятным и полезным сюрпризом для юных футболистов стал мастер-класс от тренеров и игроков ФК «Урал». Профессионалы рассказали им о тонкостях игры, показали несколько футбольных «хитростей» и посоветовали, каких ошибок на поле стоит избегать. А главным подарком для победителей турнира стал матч с командой «Олимп». Соперниками юных футболистов стали именитые спортсмены Антон Шипулин, Юрий Прилуков, Иван Алыпов, Дмитрий Форшев и представители власти: уполномоченный по правам ребёнка Свердловской области Игорь Мороков и министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

«Мы уже второй раз встречаемся на поле с участниками турнира «Будущее зависит от тебя». Я помню, с какой сильной командой мы сражались в прошлом году, поэтому мы с моими соратниками по команде сразу решили, что поддаваться не будем! Надеюсь, что ребята продолжат свои занятия футболом и приобщат своих друзей к любви к спорту. Ну а победила, конечно, дружба, хоть и со счетом 2:1», – отметил Антон Шипулин, олимпийский чемпион по биатлону, президент благотворительного фонда «Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А.В. Шипулина».

Новости турнира, информацию о командах, фото — и видеоматериалы можно найти на официальном сайте проекта football.megafon.ru

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