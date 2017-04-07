«Живая классика» с компанией «Ростелеком»

3 апреля директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев вручил наборы приключенческих книг популярных классических писателей* Марка Твена, Роберта Стивенсона, Даниеля Дэфо победителям регионального тура всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

Конкурс проводится уже в шестой раз. Его организаторами в регионе традиционно являются Министерство образования Республики Коми и Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Республиканский центр дополнительного образования, Национальная детская библиотека Республики Коми имени Самуила Маршака. Конкурс по чтению вслух «Живая классика» проводится под патронатом Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства образования и науки РФ, Агентства Стратегических Инициатив.

В конкурсе принимали участие 60 школьников 6-10 классов, победившие на муниципальном уровне и приехавшие в столицу Республики Коми Сыктывкар на региональный тур.

В итоге победителями регионального тура конкурса стали:

I место – Ханин Богдан, ученик Гимназии при Главе МР «Сосногорск», за чтение отрывка из произведения Василия Белова «Бухтины завиральные. Вологодские».

II место – Зезегова Юлия, ученица «СОШ № 36» г. Сыктывкара, за чтение отрывка из повести Чингиза Айтматова «Материнское поле».

III место – Бутиков Андрей, ученик СОШ с. Корткерос, за чтение рассказа Степана Писахова «Модница».

Именно эти ребята отправятся на финал конкурса, который состоится в Международном детском центре «Артек» (Крым,

г. Ялта) с 3 по 24 мая 2017 года.

«Мы от всей души желаем ребятам победы, — прокомментировал событие Александр Хуциев, — впрочем, они все уже победители. И я очень благодарен руководству «Маршаковки», что они нас как попечителей активно включают в жизнь библиотеки. Я слушал выступления ребят и искренне радовался, что в наш технологичиный, прагматичный век есть такие одухотворенные, тонкие натуры. Ребята великолепно читали! Проникновенно, искренне».

*Книги выпущены Издательским домом «Аргументы Недели» для проекта «Подарим детям мир знаний!», который реализуется с 2011 года. В рамках проекта представители бизнеса и власти, а также частные лица дарят познавательные книги интернатам, детским домам, школам, городским и сельским библиотекам, а также многодетным семьям. Осенью 2014 года к проекту присоединился «Ростелеком». С помощью компании 6 тыс. изданий обрели новых читателей в 83 подшефных детских домах по всей стране.

фото и текст ПАО «Ростелеком»